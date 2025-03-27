Карпин рассказал о реакции игроков «Ростова», когда он сообщил им об уходе

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился подробностями своего ухода из клуба.

«Ростов» со всех точек зрения стал абсолютно родным. С точки зрения отношения ростовчан, с точки зрения моего восприятия города. Каждый раз, когда возвращались после длительного отсутствия, например, после сборов, то я всегда говорил: «Наконец‑то дома». Я сейчас не только про клуб говорю, но и город стал родным.

Было прощание на общем собрании. Реакцию футболистов я, естественно, видел и чувствовал. Конечно, шок присутствовал, потому что буквально в этот же день мотивировал команду, напоминая что у нас через неделю игра, а уже вечером объявили о моем уходе», – сказал Карпин.