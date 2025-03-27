Дюков: «Россия с каждым днем ближе к возвращению в международный футбол»

Президент РФС Александр Дюков заявил о приближении снятия бана с российского футбола.
– Вы не раз говорили о том, что разбан сборной и клубов близок. Что вас заставляет говорить настолько оптимистично? Что скрыто из того, чего мы не видим?
– Это мое мнение и мои впечатления, которыми делюсь с вами.
– Но в 22-м году вы говорили мне не раз об ожидании скорейшего разрешения ситуации. Прошло три года, и мы все в той же точке.
– Но мы все ближе к этому моменту возвращения. С каждым днем.
– Кроме впечатлений и мнения, есть ли что-то еще, чем могли бы поделиться? Договоренности?
– Пока нет договоренностей, положенных на бумагу.
- Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
- Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
- 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.
Источник: «РБ Спорт»