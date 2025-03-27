Дюков: «Россия с каждым днем ближе к возвращению в международный футбол»

Президент РФС Александр Дюков заявил о приближении снятия бана с российского футбола.

– Вы не раз говорили о том, что разбан сборной и клубов близок. Что вас заставляет говорить настолько оптимистично? Что скрыто из того, чего мы не видим?

– Это мое мнение и мои впечатления, которыми делюсь с вами.

– Но в 22-м году вы говорили мне не раз об ожидании скорейшего разрешения ситуации. Прошло три года, и мы все в той же точке.

– Но мы все ближе к этому моменту возвращения. С каждым днем.

– Кроме впечатлений и мнения, есть ли что-то еще, чем могли бы поделиться? Договоренности?

– Пока нет договоренностей, положенных на бумагу.