Карпин вспомнил, как тренер «Сосьедада» предлагал ему выпить и девушку: «Шок для советского человека»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как его шокировали в Испании во время футбольной карьеры.

Он поделился воспоминаниями о походе в бар с Александром Мостовым. Там российские футболисты встретили тренера «Реал Сосьедада» Джона Тошака.

«Стоят [Тошак с помощниками] с молодыми девушками, тренер спрашивает: «Что будешь пить?» Я ответил, что не пью.

Он настоял, налил мне ликер, мы с ним и Мостовым чокнулись. Уходит, мне показывает на девчонку рядом, мол, на тебя.

Понимаете, какой шок у советского человека, футболиста, когда на учителя в школе было страшно посмотреть, в клубе на Олега Ивановича [Романцева], который нормальный, но у нас было такое уважение к наставнику, а тут тебе наливают, девочек оставляют», – сказал Карпин.