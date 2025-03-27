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Карпин: «Мне не нужны футболисты, которые не эгоисты»

Сегодня, 16:59
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что приветствует здоровый эгоизм у игроков.

Он обсудил этот аспект на примере Артема Дзюбы, который добивался возвращения в национальную команду, чтобы стать ее лучшим бомбардиром.

– Забить на один гол больше, чем Кержаков – мотивация?

– Мотивация. Не вижу в этом ничего плохого, мы футболисты, да, мы все эгоисты, да, у нас командный вид спорта – в этом и заключается сложность управления коллективом, потому что у тебя 25 эгоистов, кто-то больше, кто-то меньше, но они все думают изначально про себя.

Я не думаю про команду, я хочу быть лучшим, а чтобы я был лучшим, мне нужно находиться на поле, не на скамейке.

Да, я эгоист, но этот эгоизм может идти во благо команде, когда все эти 25 или 11 эгоистов вышли на поле, когда у каждого свое эго и желание стать лучшим, они все вместе этого добиваются.

Как это сделать – это уже другой вопрос, это задача руководителя, как этих эгоистичных людей молодых к одному знаменателю привести.

Но это хорошо, тщеславие – тоже хорошо до определенного момента, когда оно без перебора, то же, как с эгоизмом, когда идешь по головам, хочешь быть лучшим, но доказываешь это не своей работой, а тем, что ты кого-то унижаешь или принижаешь, – это плохо.

Но если это идет во благо твоему развитию и развитию команды, возможно, тоже, то это хорошо, ради бога.

Мне не нужны футболисты, которые не эгоисты, которые не хотят играть, мне не нужны работники, которые не хотят работать, получают свою зарплату в коммерческом отделе, коммуникаций, медиа.

Если он эгоист, он хочет быть лучшим, ему же по барабану на все остальное. Это двигатель того, чтобы становиться лучшим.

  • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
  • До февраля он также работал в «Ростове».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
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Комментарии (5)
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Plyash
1743086732
Да уж,как найти эту тонкую грань между здравым эгоизмом, здоровым самолюбием и самовлюблённостью нарцисса.Психологом надо быть,педагогом...Дерзай,Валерий Георгиевич,удачи.
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кайрос
1743087026
Сначала----"Да, я эгоист, но этот эгоизм может идти во благо команде," Потом -----" тщеславие – тоже хорошо до определенного момента, когда оно без перебора, то же, как с эгоизмом, когда идешь по головам,==================== Ну и где тут граница между "эгоизмом, тщеславием" и "перебор,когда идешь по головам! ? Кто эту границу будет определять и устанавливать ?
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