Карпин: «Мне не нужны футболисты, которые не эгоисты»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что приветствует здоровый эгоизм у игроков.

Он обсудил этот аспект на примере Артема Дзюбы, который добивался возвращения в национальную команду, чтобы стать ее лучшим бомбардиром.

– Забить на один гол больше, чем Кержаков – мотивация?

– Мотивация. Не вижу в этом ничего плохого, мы футболисты, да, мы все эгоисты, да, у нас командный вид спорта – в этом и заключается сложность управления коллективом, потому что у тебя 25 эгоистов, кто-то больше, кто-то меньше, но они все думают изначально про себя.

Я не думаю про команду, я хочу быть лучшим, а чтобы я был лучшим, мне нужно находиться на поле, не на скамейке.

Да, я эгоист, но этот эгоизм может идти во благо команде, когда все эти 25 или 11 эгоистов вышли на поле, когда у каждого свое эго и желание стать лучшим, они все вместе этого добиваются.

Как это сделать – это уже другой вопрос, это задача руководителя, как этих эгоистичных людей молодых к одному знаменателю привести.

Но это хорошо, тщеславие – тоже хорошо до определенного момента, когда оно без перебора, то же, как с эгоизмом, когда идешь по головам, хочешь быть лучшим, но доказываешь это не своей работой, а тем, что ты кого-то унижаешь или принижаешь, – это плохо.

Но если это идет во благо твоему развитию и развитию команды, возможно, тоже, то это хорошо, ради бога.

Мне не нужны футболисты, которые не эгоисты, которые не хотят играть, мне не нужны работники, которые не хотят работать, получают свою зарплату в коммерческом отделе, коммуникаций, медиа.

Если он эгоист, он хочет быть лучшим, ему же по барабану на все остальное. Это двигатель того, чтобы становиться лучшим.