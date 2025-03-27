Карпин объяснил, почему хорошо учился в школе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о важности дисциплины при формировании будущих футболистов.

«Мне повезло, потому что на тренировках я чему-то научился. На какую-то игру ребята не поехали, потому что у них был запланирован поход в кинотеатр с девочкой.

На этой игре меня, возможно, увидел какой-то тренер и куда-то пригласил. Это везение, на которое ты работаешь.

Так получилось, что увидели, потому что ты тренировался до этого, так что сваливать все на везение тоже неправильно. Для этого мы прилагали усилия, пока другие ребята отдыхали.

Самое страшное наказание было, если меня пугали тем, что меня не пустят на тренировку или на игру, поэтому я учился хорошо в школе», – заявил Карпин.