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Карпин объяснил, почему хорошо учился в школе

Сегодня, 15:09
7

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о важности дисциплины при формировании будущих футболистов.

«Мне повезло, потому что на тренировках я чему-то научился. На какую-то игру ребята не поехали, потому что у них был запланирован поход в кинотеатр с девочкой.

На этой игре меня, возможно, увидел какой-то тренер и куда-то пригласил. Это везение, на которое ты работаешь.

Так получилось, что увидели, потому что ты тренировался до этого, так что сваливать все на везение тоже неправильно. Для этого мы прилагали усилия, пока другие ребята отдыхали.

Самое страшное наказание было, если меня пугали тем, что меня не пустят на тренировку или на игру, поэтому я учился хорошо в школе», – заявил Карпин.

  • Тренер возглавляет сборную России с июля 2021 года.
  • До февраля он также работал в «Ростове».
  • Карпин начинал футбольную карьеру в Эстонии, а в 1988 году оказался в ЦСКА.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
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Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1743077800
"... везение, на которое ты работаешь". Везёт тому, кто везёт! """
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СильныйМозг
1743083223
Чаще всего везёт тому, за кого родители платят.
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