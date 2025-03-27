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  • Жена Смолова рассказала, как ее спасли собрания анонимных наркоманов

Жена Смолова рассказала, как ее спасли собрания анонимных наркоманов

Сегодня, 13:28
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Жена нападающего «Краснодара» Федора Смолова Карина Истомина рассказала о том, как лечилась от зависимостей.

– Сколько времени у тебя ушло чтоб целиком и полностью чувствовать себя стабильно? Сколько времени ты уделила психотерапии? И занимаешься ли с психотерапевтом сейчас?

– В 2016-м я переживала из-за расставания и решила пойти к психологу. Так началась долгая вереница специалистов, но я все время попадала не в те руки. Это было сложно назвать качественной терапией, так как улучшений не наблюдалось.

В 2018-м я несколько лет ходила к психологу-консультанту, хотя у меня уже были проблемы с зависимостями и селфхармом. Она не имела права брать меня в терапию. Ее методы только вредили. Она считала, что мое употребление нужно рассматривать как «изюминку», а проблемы в личной жизни – это норма, потому что я – творческая личность.

Я понятия не имела, что с диагнозами работают только клинические психологи и психотерапевты. Про доказательные подходы тоже не слышала, поэтому ни о каком КПТ [когнитивно-поведенческой терапии] речи не шло.

Только в октябре 2020 года мне поставили пограничное расстройство личности, хотя до этого я уже была у нескольких психиатров, и они были жутко некомпетентны. Хотя я набирала 8/9 пунктов по критериям ПРЛ [пограничного расстройства личности]. Это было так очевидно, но они ставили то БАР [биполярное расстройство], то циклотимию [психическое аффективное расстройство, при котором пациент испытывает колебания настроения].

Один спрашивал живу ли я половой жизнью (причем здесь это?), другой пичкал «Прозаком», от которого меня жутко тошнило, но мои жалобы он не слушал.

Мне ничего не помогало, потому что не было адекватного лечения. Уверена, если бы психпросвет был развит, как сейчас и я бы попала к хорошему специалисту, то еще в 2016-м можно было бы меня подлатать и многих бы тяжелых ситуаций в моей жизни не случилось. Но я ни о чем не жалею. Прошлое стоически принимаю. Без него я бы не получила того, что имею сейчас.

7 января 2021 года пошла на свое первое собрание Анонимных Наркоманов. Я ходила иногда по несколько раз в день. Была на собраниях в Сочи, Дубае и даже Канкуне. Мои любимые в Москве – это в церкви у КМ20, в Англиканской церкви у Большой Никитской, Окунь на 1905 и легендарный Хон-Гиль-Дон.

На ХГД было ощущение, что попала в пионерский лагерь. Там было очень весело. Я нашла там подруг, с которыми общаюсь до сих пор.

АН – это лучшее, куда может попасть человек, страдающий зависимостями. Собрания спасли меня. Я не была уже полтора года, но без них я бы точно не встала на ноги. Я трезвая с 3 января 2021 года. У меня ни разу не было срыва и надеюсь, так будет и дальше.

В октябре 2021 я пошла на тренинг и на личную терапию ДБТ [диалектико-поведенческая терапия]. Это изменило мою жизнь полностью. В анонимках прислали колкие комментарии, что я часто употребляю такие пошлости, как «ценности, валидация, руминации, осознанность», но мне полгода мозг этим промывали каждый понедельник с 7 до 9 вечера. Я прописывала гексафлексы, компасы ценностей, приводила 10 примеров валидации.

На тренинг нужно ходить год. Это два круга. Но мне очень хотелось выздороветь. Я вызубрила все навыки, и меня отпустили через полгода. Личную терапию я продолжала до ноября 2023-го. Последняя наша сессия с психологом состоялась, когда я была глубоко пузатая. Мы подвели итоги терапии и я отправилась рожать.

Не ожидайте от терапии быстрого облегчения. Даже будучи в ней, мне долго было очень плохо. Первый год нужно просто стиснуть зубы и терпеть. Не стоит ожидать внушительных результатов в первые месяцы. Я начала получать наслаждение от жизни с мая 2022-го, после полутора лет.

После рождения дочери я посетила около пяти сессий у психолога, работающего в системной семейной терапии. Я переживала бейби блюз и родительскую тревогу. С этим я справилась и уже год не в терапии.

Мой рецепт, чтобы стало легче: тренинг навыков ДБТ два часа в неделю (год или полгода, если все будет ок), личная терапия ДБТ/АСТ два года, Собрания Анонимных Наркоманов/Алкоголиков каждый день или несколько раз в день 2-3 года плюс работа по программе (спонсор/шаги/служения).

Адекватный психиатр, который поможет подобрать фармакотерапию. Я пила «Сероквель», стабилизатор настроения и антидепрессант два года. Лечение закончилось в апреле 2022. Тогда я перестала набирать симптомы ПРЛ, и диагноз мне сняли.

  • В январе Истомина сообщила: «Отмечаю 4 года трезвости от алкоголя и наркотиков. Ходила на собрания анонимных алкоголиков и наркоманов. Не занималась сексом полтора года, целибат прочистил мне мозги».
  • Смолов женился на Истоминой 5 июня 2023 года.

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Источник: телеграм-канал «диалектический отказ»
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1743072491
Раньше, самое хорошее лечение от наркотиков, это была армия. Жаль, но теперь, всего лишь 1 год. За 1 год, таких, как номэд и спартач80, дубина(и т.д.), не вылечишь.
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1743076058
В старте с Рубином ГазпромФламенго надо Дельфина
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