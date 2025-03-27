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Литвинов выразил отношение к 0 голов Соболева в РПЛ

Сегодня, 11:57
1

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что нападающий Александр Соболев может начать забивать в «Зените».

«Ожидал ли я, что у Соболева будет ноль забитых мячей в РПЛ? У каждого нападающего такое бывает. У нас с Угальде так же было: он не забивал, и на него выливался весь негатив, а сейчас парень адаптировался. Соболева может спокойно прорвать на голы – у каждого форварда бывают такие отрезки, это нормально», – сказал Литвинов.

  • 28-летний Соболев перешeл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
  • За «Зенит» форвард не сделал ни одного результативного действия в 14 матчах РПЛ. На счету Соболева 2 гола и 1 передачах в 6 играх Кубка России и 8+4 в 11 товарищеских встречах за «Зенит».
  • Форвард красно-белых Манфред Угальде забил 16 голов в 21 матче чемпионата России и лидирует в списке бомбардиров. В первом сезоне за «Спартак» у него не было голов и ассистов в 12 матчах в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Литвинов Руслан
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Комментарии (1)
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fakeid
1743066297
новый бухаров пока что в чемпе провёл на поле всего 400 с копейками минут. манфреде гыгыльде потребовалось около 900 минут, чтобы забить первый гол.
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