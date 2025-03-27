Литвинов выразил отношение к 0 голов Соболева в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что нападающий Александр Соболев может начать забивать в «Зените».

«Ожидал ли я, что у Соболева будет ноль забитых мячей в РПЛ? У каждого нападающего такое бывает. У нас с Угальде так же было: он не забивал, и на него выливался весь негатив, а сейчас парень адаптировался. Соболева может спокойно прорвать на голы – у каждого форварда бывают такие отрезки, это нормально», – сказал Литвинов.