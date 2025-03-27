Литвинов выразил отношение к 0 голов Соболева в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что нападающий Александр Соболев может начать забивать в «Зените».
«Ожидал ли я, что у Соболева будет ноль забитых мячей в РПЛ? У каждого нападающего такое бывает. У нас с Угальде так же было: он не забивал, и на него выливался весь негатив, а сейчас парень адаптировался. Соболева может спокойно прорвать на голы – у каждого форварда бывают такие отрезки, это нормально», – сказал Литвинов.
- 28-летний Соболев перешeл в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
- За «Зенит» форвард не сделал ни одного результативного действия в 14 матчах РПЛ. На счету Соболева 2 гола и 1 передачах в 6 играх Кубка России и 8+4 в 11 товарищеских встречах за «Зенит».
- Форвард красно-белых Манфред Угальде забил 16 голов в 21 матче чемпионата России и лидирует в списке бомбардиров. В первом сезоне за «Спартак» у него не было голов и ассистов в 12 матчах в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»