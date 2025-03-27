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Боярский назвал недостаток «Газпром-Арены»

Сегодня, 10:45
4

Болельщик «Зенита», народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что на «Газпром-Арене» у болельщиков нет возможности докричаться до игроков.

«Я с удовольствием болел на стадионе «Петровский». Он был уютный, контактный, там эмоции зрителей передавались спортсменам.

Сейчас такой возможности нет. На «Газпром-Арене» я сижу достаточно далеко от поля, хоть и на хорошей трибуне. Но докричаться до игроков или произвести какое-то эмоциональное воздействие на игру практически невозможно.

Это огромный стадион, он поглощает все звуки, и зрелищный эффект не такой сильный, как на «Петровском». Возможно, отчасти от того, что зрительская эмоция заглушена, и это передается игрокам.

Контакт был очень близкий, и можно было докричаться до скамейки игроков, поблагодарить и подбодрить их. Сейчас это невозможно. Я был на стадионе вместе с Денисом Мацуевым [пианист, народный артист РФ, болельщик «Спартака»]. Несмотря на то, что он человек чрезвычайно эмоциональный, все его эмоциональные выклики тонули в огромной чаше стадиона, ничего не было слышно.

В этом смысле можно позавидовать хоккеистам. Все-таки в хоккейной коробке более тесные взаимоотношения между зрителями и игроками», – сказал Боярский.

  • Первый официальный матч «Зенита» на «Газпром-Арене» состоялся 22 апреля 2017 года, когда команда приняла «Урал» (2:0).
  • Стадион «Петровский» домашним для петербургского клуба в 1994–2017 годах.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (4)
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Айболид
1743061719
Ща налетит . Орда парнокопытая с ботами на флангах .
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Интерес
1743062365
Зато ***** надёжная крыша.Правда,похоже,что одна из них начинает "протекать".Другим бы городам такие проблемы- "МОИ оценки и эмоции невозможно довести до игроков по ходу матча"!. Барин,не заноситесь...
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Cleaner
1743063543
Главный недостаток Газпром-Арены - это КОМАНДА ЗЕНИТ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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