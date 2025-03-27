Боярский назвал недостаток «Газпром-Арены»

Болельщик «Зенита», народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что на «Газпром-Арене» у болельщиков нет возможности докричаться до игроков.

«Я с удовольствием болел на стадионе «Петровский». Он был уютный, контактный, там эмоции зрителей передавались спортсменам.

Сейчас такой возможности нет. На «Газпром-Арене» я сижу достаточно далеко от поля, хоть и на хорошей трибуне. Но докричаться до игроков или произвести какое-то эмоциональное воздействие на игру практически невозможно.

Это огромный стадион, он поглощает все звуки, и зрелищный эффект не такой сильный, как на «Петровском». Возможно, отчасти от того, что зрительская эмоция заглушена, и это передается игрокам.

Контакт был очень близкий, и можно было докричаться до скамейки игроков, поблагодарить и подбодрить их. Сейчас это невозможно. Я был на стадионе вместе с Денисом Мацуевым [пианист, народный артист РФ, болельщик «Спартака»]. Несмотря на то, что он человек чрезвычайно эмоциональный, все его эмоциональные выклики тонули в огромной чаше стадиона, ничего не было слышно.

В этом смысле можно позавидовать хоккеистам. Все-таки в хоккейной коробке более тесные взаимоотношения между зрителями и игроками», – сказал Боярский.