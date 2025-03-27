Дюков обсудит допуск сборных России в кулуарах конгресса УЕФА

Президент РФС Александр Дюков намерен обсудить с другими федерациями вопрос допуска до международных соревнований сборных России в кулуарах конгресса УЕФА.

На конгрессе также пройдут перевыборы в исполком УЕФА. Дюков решил не переизбираться в исполком.

«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Еще есть время определить состав делегации РФС.

Останусь ли работать в комитетах УЕФА после ухода из исполкома? Скорее всего, да», – сказал Дюков.