Дюков обсудит допуск сборных России в кулуарах конгресса УЕФА

Президент РФС Александр Дюков намерен обсудить с другими федерациями вопрос допуска до международных соревнований сборных России в кулуарах конгресса УЕФА.
На конгрессе также пройдут перевыборы в исполком УЕФА. Дюков решил не переизбираться в исполком.
«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Еще есть время определить состав делегации РФС.
Останусь ли работать в комитетах УЕФА после ухода из исполкома? Скорее всего, да», – сказал Дюков.
- Дюков также занимает в УЕФА посты первого вице-председателя комитета национальных ассоциаций и заместителя председателя комитета по клубным соревнованиям.
- Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде, в официальной повестке заседания нет вопроса о допуске сборных России.
- Российский сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: ТАСС