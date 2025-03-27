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  • Дюков обсудит допуск сборных России в кулуарах конгресса УЕФА

Дюков обсудит допуск сборных России в кулуарах конгресса УЕФА

Сегодня, 10:12
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Президент РФС Александр Дюков намерен обсудить с другими федерациями вопрос допуска до международных соревнований сборных России в кулуарах конгресса УЕФА.

На конгрессе также пройдут перевыборы в исполком УЕФА. Дюков решил не переизбираться в исполком.

«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Еще есть время определить состав делегации РФС.

Останусь ли работать в комитетах УЕФА после ухода из исполкома? Скорее всего, да», – сказал Дюков.

  • Дюков также занимает в УЕФА посты первого вице-председателя комитета национальных ассоциаций и заместителя председателя комитета по клубным соревнованиям.
  • Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде, в официальной повестке заседания нет вопроса о допуске сборных России.
  • Российский сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Дюков Александр
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Комментарии (1)
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Давид59
1743062254
Очень откровенный ответ на вопрос о продолжении поездок в Цюрих."Даааа!!!". Как я его понимаю. Как он мучается в этой гнилой Швейцарии
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