Гризманн провел переговоры с «Атлетико»

«Атлетико» и нападающий Антуан Гризманн провели переговоры во время паузы на матчи сборных, чтобы прояснить планы на следующий сезон. По их итогам стало ясно, что обе стороны хотят продолжить сотрудничество.

При этом никаких официальных предложений еще не поступало. Руководство «Атлетико» сообщило игроку, что рассчитывает на его помощь в сезоне-2025/26. Главный тренер команды Диего Симеоне очень доволен игрой 34-летнего француза.

Стороны договорились продолжить переговоры. Отмечается, что у Гризманна есть и другие варианты продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Лос-Анджелес».