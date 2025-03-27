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Гризманн провел переговоры с «Атлетико»

Сегодня, 09:22

«Атлетико» и нападающий Антуан Гризманн провели переговоры во время паузы на матчи сборных, чтобы прояснить планы на следующий сезон. По их итогам стало ясно, что обе стороны хотят продолжить сотрудничество.

При этом никаких официальных предложений еще не поступало. Руководство «Атлетико» сообщило игроку, что рассчитывает на его помощь в сезоне-2025/26. Главный тренер команды Диего Симеоне очень доволен игрой 34-летнего француза.

Стороны договорились продолжить переговоры. Отмечается, что у Гризманна есть и другие варианты продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Лос-Анджелес».

  • В этом сезоне Гризманн провел 42 матча, забил 16 голов, отдал 7 передач.
  • Нынешний контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Источник: As
Испания. Примера Атлетико Гризманн Антуан
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