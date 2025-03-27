Селюк: «Семак – человек божий. Господь ему помогает»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.
– Семак относится к неудачам «Зенита» как к божьему испытанию?
– Конечно, и не только он. Многие так относятся. Нормальный человек расценивает коллизии, связанные с клубом, как испытание от Бога.
Но какое это испытание? «Зенит» отстаeт всего на три очка.
Семак – порядочный человек. Удочерил, усыновил детей, матом не ругается. Это вызывает огромное уважение к нему. Он обращается к Богу, верует, ходит в церковь.
Семак – человек божий. Господь ему помогает. Столько раз подряд всe-таки выигрывал чемпионат. Бог рядом с Семаком.
- «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 21 тура.
- Петербуржцы борются за 7-е чемпионство подряд.
- Семак тренирует команду с 2018 года.
Источник: Legalbet