Селюк: «Семак – человек божий. Господь ему помогает»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Семак относится к неудачам «Зенита» как к божьему испытанию?

– Конечно, и не только он. Многие так относятся. Нормальный человек расценивает коллизии, связанные с клубом, как испытание от Бога.

Но какое это испытание? «Зенит» отстаeт всего на три очка.

Семак – порядочный человек. Удочерил, усыновил детей, матом не ругается. Это вызывает огромное уважение к нему. Он обращается к Богу, верует, ходит в церковь.

Семак – человек божий. Господь ему помогает. Столько раз подряд всe-таки выигрывал чемпионат. Бог рядом с Семаком.