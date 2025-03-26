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  • Погребняк высказался о спорах вокруг судейства в матче «Спартак» – «Зенит»

Погребняк высказался о спорах вокруг судейства в матче «Спартак» – «Зенит»

Вчера, 23:43
3

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк считает, что петербургская команда отстояла бы ничью на «Лукойл Арене» при справедливом судействе.

«Почему вокруг «Зенита» неприятная шумиха? Просто прошел очередной тур, где было очень много судейских ошибок, в том числе и засчитанный гол.

Потому все это и разбирают. То, что «Зенит» и «Спартак» оказались в эпицентре событий – стечение обстоятельств.

По желтым карточкам я вообще понятия не имею, потому что не помню их.

Касательно второго гола «Спартака», судя по предоставленному видео, – это офсайд. Для меня это больше офсайд. Поэтому, наверное, матч должен был закончиться вничью», – сказал Погребняк.

  • «Спартак» выиграл матч со счетом 2:1.
  • Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс, который, возможно, был в положении «вне игры».
  • Встречу судил Сергей Иванов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Погребняк Павел
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Комментарии (3)
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шахта Заполярная
1743025420
Вот таких погрябняков надо с детства гнать из Спартаковской школы, пускай бы его блохастые играть учили.
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fakeid
1743026364
даже погребняку стыдно за спартаг!!
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FWSPM
1743028180
матч должен был закончится победой Спартака, так же как и тот, который был в питере но в этот раз отскочить не удалось
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