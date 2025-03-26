Погребняк высказался о спорах вокруг судейства в матче «Спартак» – «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк считает, что петербургская команда отстояла бы ничью на «Лукойл Арене» при справедливом судействе.
«Почему вокруг «Зенита» неприятная шумиха? Просто прошел очередной тур, где было очень много судейских ошибок, в том числе и засчитанный гол.
Потому все это и разбирают. То, что «Зенит» и «Спартак» оказались в эпицентре событий – стечение обстоятельств.
По желтым карточкам я вообще понятия не имею, потому что не помню их.
Касательно второго гола «Спартака», судя по предоставленному видео, – это офсайд. Для меня это больше офсайд. Поэтому, наверное, матч должен был закончиться вничью», – сказал Погребняк.
- «Спартак» выиграл матч со счетом 2:1.
- Победный гол на 90-й минуте забил Кристофер Мартинс, который, возможно, был в положении «вне игры».
- Встречу судил Сергей Иванов.
Источник: «РБ Спорт»