Экс-жена Погребняка: «Муж должен платить супруге-домохозяйке 250 тысяч в месяц»

Мария Погребняк, бывшая супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, считает, что женщины-домохозяйки должны получать зарплату от мужа на ежемесячной основе.

«Я поняла, что не смогла бы полностью посвятить свою жизнь домашнему хозяйству и воспитанию детей. Мне легче работать, пусть даже с 8 утра до 8 вечера: развиваться, общаться, зарабатывать денежку.

Но я так восхищаюсь женщинами, которые посвятили себя хозяйству, семье. Это колоссальный труд, и очень за них обидно, когда их мужья обесценивают их работу, потому что это работа колоссальная, на которую уходит уйма времени, сил, энергии.

Постирай, погладь, приготовь, убери, за детьми присмотри… Это замкнутый круг нон-стоп. А потом встреть мужа с улыбкой, а мужики еще и срываются после работы на них.

Поэтому я считаю, что мужья должны своим женам, которые занимаются домашним хозяйством и полностью посвящают себя семье, платить зарплату.

Давайте посчитаем. Няня стоит где-то 150–200 (тысяч) в месяц, уборщица – в среднем 50, даже дороже.

Вот 250 тысяч в месяц муж должен платить жене, которая занимается домашним хозяйством. Тогда это все будет справедливо», – заявила Мария.