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  • Экс-жена Погребняка: «Муж должен платить супруге-домохозяйке 250 тысяч в месяц»

Экс-жена Погребняка: «Муж должен платить супруге-домохозяйке 250 тысяч в месяц»

Сегодня, 19:35
9

Мария Погребняк, бывшая супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, считает, что женщины-домохозяйки должны получать зарплату от мужа на ежемесячной основе.

«Я поняла, что не смогла бы полностью посвятить свою жизнь домашнему хозяйству и воспитанию детей. Мне легче работать, пусть даже с 8 утра до 8 вечера: развиваться, общаться, зарабатывать денежку.

Но я так восхищаюсь женщинами, которые посвятили себя хозяйству, семье. Это колоссальный труд, и очень за них обидно, когда их мужья обесценивают их работу, потому что это работа колоссальная, на которую уходит уйма времени, сил, энергии.

Постирай, погладь, приготовь, убери, за детьми присмотри… Это замкнутый круг нон-стоп. А потом встреть мужа с улыбкой, а мужики еще и срываются после работы на них.

Поэтому я считаю, что мужья должны своим женам, которые занимаются домашним хозяйством и полностью посвящают себя семье, платить зарплату.

Давайте посчитаем. Няня стоит где-то 150–200 (тысяч) в месяц, уборщица – в среднем 50, даже дороже.

Вот 250 тысяч в месяц муж должен платить жене, которая занимается домашним хозяйством. Тогда это все будет справедливо», – заявила Мария.

  • Сейчас она замужем за бизнесменом Игорем Головинским.
  • В браке с Павлом Погребняком Мария была с 2014 по 2023 год.
  • Она родила 4 детей от 2 мужей.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Погребняк Павел
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Комментарии (9)
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FWSPM
1743008088
и губозакаточная машинка в подарок
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swot1205
1743009400
говорит силиконовый человек, который дня не работал.
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SanInstructor
1743010056
***** не треснет?
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Октавиус
1743010092
осталось придумать, где самому взять 250 тысяч в месяц
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Кронштадт65
1743011151
а если не устраивает, дать пня, на правах работодателя, без выходного пособия
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NewLife
1743012390
Зачем выходила замуж, дура, оставалась бы незамужней. Есть такие стервы, которые хотят финансового благополучия замужем и ненавидят семейные обязанности.
Ответить
Skull_Boy
1743012934
Иди устройся на работу убогая ты гетера
Ответить
DeStar
1743013564
так иди работать. Иди работать няней за 150)))
Ответить
Владимир-Молахов-google
1743013619
Лошадь.
Ответить
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