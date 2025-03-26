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  • Орлов раскритиковал интервью Глушенкова: «Что он хотел этим всем сказать?»

Орлов раскритиковал интервью Глушенкова: «Что он хотел этим всем сказать?»

Сегодня, 18:14
6

Геннадий Орлов недоволен комментариями для прессы нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Его интервью. Все они... Как бы это сказать... Не очень умные.

Сначала заявил, что ему с бразильцами тренироваться лучше, чем играть за сборную. Ну как так? Как гражданин Глушенков еще не вырос. Не понимает, что, когда высказывается в прессе, ему придется потом отвечать за свои слова.

А его заявление о том, что игра с Гренадой – первая весной, в которой он получил удовольствие? Значит, в «Зените» у Семака он удовольствия от футбола не получает.

Что он хотел этим всем сказать? Что Семак не тренер? Это удар по репутации Сергея Богданыча! Такое никогда не приветствовалось в футбольной среде. Вспомните Дзюбу, его заявления... Как он не пожал руку тому же Семаку.

Как Глушенков мог получить удовольствие в матче против Гренады? Что это за команда? Что за уровень? Где логика?

Рядом с парнем, увы, нет человека, который мог бы подсказать, как следует вести себя с прессой. Ей-богу, он выглядит еще ребенком», – сказал Орлов.

  • Летом «Зенит» выкупил Глушенкова у «Локомотива».
  • Форвард отличился за клуб 10 раз в этом сезоне.
  • 9 из 10 голов он забил еще летом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Глушенков Максим Орлов Геннадий
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Комментарии (6)
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БАЗАРА НЕТ
1743003581
Хватит гнобить парня!!! Так не скажи тут не говори, задрали уже старперы
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Мордаванин
1743003700
дед гена нагоршке сам себе уже интервью хирачит)
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БАЗАРА НЕТ
1743003702
Если Семак деградирует и сам не понимает что пора на отдых и че? Все будем наблюдать как он угробит еще одного футболиста зато будем выглядеть взрослыми и умными
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baggio80
1743003803
Что он хотел сказать он и сказал что вы все говно а он царь №2
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