Орлов раскритиковал интервью Глушенкова: «Что он хотел этим всем сказать?»

Геннадий Орлов недоволен комментариями для прессы нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Его интервью. Все они... Как бы это сказать... Не очень умные.

Сначала заявил, что ему с бразильцами тренироваться лучше, чем играть за сборную. Ну как так? Как гражданин Глушенков еще не вырос. Не понимает, что, когда высказывается в прессе, ему придется потом отвечать за свои слова.

А его заявление о том, что игра с Гренадой – первая весной, в которой он получил удовольствие? Значит, в «Зените» у Семака он удовольствия от футбола не получает.

Что он хотел этим всем сказать? Что Семак не тренер? Это удар по репутации Сергея Богданыча! Такое никогда не приветствовалось в футбольной среде. Вспомните Дзюбу, его заявления... Как он не пожал руку тому же Семаку.

Как Глушенков мог получить удовольствие в матче против Гренады? Что это за команда? Что за уровень? Где логика?

Рядом с парнем, увы, нет человека, который мог бы подсказать, как следует вести себя с прессой. Ей-богу, он выглядит еще ребенком», – сказал Орлов.