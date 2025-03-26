Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой – о сборной России: «Самая сильная команда за 30 лет – рекорд за рекордом»

Мостовой – о сборной России: «Самая сильная команда за 30 лет – рекорд за рекордом»

Сегодня, 18:09
1

Александр Мостовой пошутил о последних результатах сборной России.

«Жалко, что игры сборной подошли к концу, да? Сами понимаете, непросто устанавливать рекорды за рекордами.

Никто, наверное, теперь не поспорит, что эту команду можно назвать самой сильной сборной за последние 30 лет.

Говорят, что мы необъективно оцениваем. Думаю, этот титул можно давать смело.

Эта сборная – самая сильная за последние 30 лет, потому что установлены и будут устанавливаться очередные рекорды.

А соперники не важны, не надо говорить о соперниках. Все отлично, все замечательно», – сказал Мостовой.

  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • У сборной сейчас серия из 8 побед подряд с общим счетом 44:0.
  • Следующие матчи команда проведет в июне – с Нигерией и Беларусью.

Еще по теме:
Мостовой рассказал, что его возмутило в мартовских матчах сборной России 4
Мостовой отреагировал на победу России над Замбией 5
Олимпийский чемпион Легков: «У меня никогда не было кумиров, кроме Александра Мостового» 1
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр52
1743004465
Интересно, какой будет счёт если сыграет Сборная РФ со сборной легионеров РПЛ-РФС ?
Ответить
Главные новости
Канчельскис – о голе «Спартака» в ворота «Зенита»: «Как восемь судей не могут определить офсайд?»
19:22
1
«Реал» обсуждает обмен игроками с клубом АПЛ
19:14
Орлов ответил на претензии Глушенкова по поводу роли в матче «Спартак» – «Зенит»
19:00
Кокорин: «В чем я превосходил других футболистов? Во всем, у меня не было минусов»
18:49
3
«Сейчас уже не до шуток»: Радимов возмущен вердиктом ЭСК РФС по матчу «Спартак» – «Зенит»
18:40
9
Экс-игрок «Зенита» потроллил Родриго из «Реала»
18:28
1
Орлов раскритиковал интервью Глушенкова: «Что он хотел этим всем сказать?»
18:14
6
Мостовой – о сборной России: «Самая сильная команда за 30 лет – рекорд за рекордом»
18:09
1
Боярский ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Зенитом»
17:53
3
Орлов заявил о московском следе в новостях про конфликт Семака и Глушенкова
17:33
13
Все новости
Все новости
Орлов раскритиковал интервью Глушенкова: «Что он хотел этим всем сказать?»
18:14
6
Мостовой – о сборной России: «Самая сильная команда за 30 лет – рекорд за рекордом»
18:09
1
Боярский ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Зенитом»
17:53
3
Орлов заявил о московском следе в новостях про конфликт Семака и Глушенкова
17:33
13
Видео«Зенит» показал новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака»
17:08
26
Стала известна позиция «Спартака» по летней продаже Угальде
16:57
6
Юран высказался о конфликте Глушенкова и Семака в «Зените»
16:45
8
Губернатор отреагировал на слухи о передаче Саввиди контрольного пакета акций «Ростова»
16:34
3
ФотоАкинфееву привезли рыбу и раков: «Жалею, что не просил новую машину»
15:48
2
Боярский находится в депрессии после поражения «Зенита» от «Спартака»
15:17
27
«Ростов» станет полностью частным клубом: подробности
15:04
16
В «Зените» двумя словами описали новость об уходе Глушенкова с тренировки из-за погоды
14:52
29
Фабрицио Романо раскрыл, какие клубы из топ-5 лиг хотят спартаковца Угальде
14:28
4
Кокорин рассказал, как относятся к россиянам в Европе
14:15
3
«Чо-то холодно»: Глушенков досрочно ушел с тренировки «Зенита»
13:48
12
Игроки молодежной сборной России не смогли вылететь из Колумбии и могут пропустить матчи РПЛ
13:34
Мостовой прокомментировал ситуацию в «Зените»
13:19
6
Кокорин – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Не понял его move, это точно не welcome»
12:47
5
Кокорин объяснил, зачем назвал РПЛ говном
12:12
3
Кокорин отказался от возвращения в РПЛ
11:39
6
Титов оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ
11:28
2
Селюк – о словах Глушенкова: «Может, просто решил зарплату не получать»
11:08
4
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
10:53
2
Экс-игрок «Спартака» сравнил работу Аленичева и Карреры
09:30
5
ВидеоГол Угальде помог Коста-Рике выйти на Золотой кубок КОНКАКАФ
09:20
4
Бакаев объяснил, за счет чего «Химки» останутся в РПЛ
08:44
2
Дюков высказался о возможности прихода Карпина в «Динамо»
08:09
12
Мостовой рассказал, что его возмутило в мартовских матчах сборной России
01:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 