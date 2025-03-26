Мостовой – о сборной России: «Самая сильная команда за 30 лет – рекорд за рекордом»

Александр Мостовой пошутил о последних результатах сборной России.

«Жалко, что игры сборной подошли к концу, да? Сами понимаете, непросто устанавливать рекорды за рекордами.

Никто, наверное, теперь не поспорит, что эту команду можно назвать самой сильной сборной за последние 30 лет.

Говорят, что мы необъективно оцениваем. Думаю, этот титул можно давать смело.

Эта сборная – самая сильная за последние 30 лет, потому что установлены и будут устанавливаться очередные рекорды.

А соперники не важны, не надо говорить о соперниках. Все отлично, все замечательно», – сказал Мостовой.