Кокорин рассказал, как относятся к россиянам в Европе

Форвард «Ариса» Александр Кокорин ответил, изменилось ли отношение к гражданам России в европейских странах.

«Футболистам вообще спокойно. Если этой темы касаться, у меня вообще ни разу проблем не было. Я на русских номерах по Италии ездил в разгар этого всего, с русским флагом. Везде я был. Когда все кричат: «Вот там где-то!»

Я в Монако был, я всю Италию объездил на машине дорогой. Я не боялся на русских номерах кататься, я не думал, что мне сейчас кто-то камень кинет. С чего вдруг? Что я сделал? Вообще ничего не было.

Для меня это тоже дикость: мол, русский народ пытались где-то в чем-то ограничивать. Ни разу я не видел», – сказал Кокорин.