Мостовой прокомментировал ситуацию в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об информации касающейся клуба, в том числе про конфликт нападающего Максима Глушенкова и главного тренера Сергея Семака.
«Вбросы про «Зенит»? Когда вот такое пишут и говорят, футболисты и становятся закрытыми. В СМИ много лжи, от этого неприятно. Считаю, именно поэтому футболисты, выходя в микст-зону, зачастую не хотят общаться с журналистами. Вот зачем такое писать? Это же неправда. Так делать – это некрасиво, неправильно и некорректно.
Что касается самих новостей, то разговор с руководством в раздевалке после матча со «Спартаком» был. Нам сказали, что нужно понимать, какая дата в этом году. Но то, о чем написали дальше – неправда.
Конфликт Глушенкова и Семака в раздевалке? Это тем более неправда. Сергей Богданович даже не говорил с нами после матча со «Спартаком». Александр Иванович Медведев общался с командой, а Семак задержался. А написали даже, какие диалоги были. Это все неправда», – сказал Мостовой.
- По данным телеграм-канала Sport Baza, председатель правления «Зенита» Александр Медведев после матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) сказал в раздевалке: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату – и идите на ###»
- По данным телеграм-канала Mash на спорте, Глушенков после игры перебил Семака во время речи словами «Учись тренировать».