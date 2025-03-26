Мостовой прокомментировал ситуацию в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об информации касающейся клуба, в том числе про конфликт нападающего Максима Глушенкова и главного тренера Сергея Семака.

«Вбросы про «Зенит»? Когда вот такое пишут и говорят, футболисты и становятся закрытыми. В СМИ много лжи, от этого неприятно. Считаю, именно поэтому футболисты, выходя в микст-зону, зачастую не хотят общаться с журналистами. Вот зачем такое писать? Это же неправда. Так делать – это некрасиво, неправильно и некорректно.

Что касается самих новостей, то разговор с руководством в раздевалке после матча со «Спартаком» был. Нам сказали, что нужно понимать, какая дата в этом году. Но то, о чем написали дальше – неправда.

Конфликт Глушенкова и Семака в раздевалке? Это тем более неправда. Сергей Богданович даже не говорил с нами после матча со «Спартаком». Александр Иванович Медведев общался с командой, а Семак задержался. А написали даже, какие диалоги были. Это все неправда», – сказал Мостовой.