Кокорин – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Не понял его move, это точно не welcome»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»

«Я хорошо отношусь и к Соболю, и к «Зениту», но, откровенно говоря, вообще не понял его move туда. Там сильная, очень конкурентная среда. И переходы из «Спартака» воспринимаются зенитовскими фанатами очень болезненно, это точно не welcome.

Даже когда я туда переходил, часто слышал в свой адрес ругань и мат. Сначала нужно с этим справиться, а после этого еще и хорошую игру показывать.

Я ему желаю удачи, хотя, повторюсь, не понял этого перехода ни с точки зрения Саши, ни с точки зрения «Зенита». Наверное, ситуация так сложилась, что уже нельзя было не уйти, созрел конфликт. Но если уж уходить, то уходить, чтобы постоянно играть в футбол. Он молодой парень», – сказал Кокорин.