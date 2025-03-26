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  • Кокорин – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Не понял его move, это точно не welcome»

Кокорин – о трансфере Соболева в «Зенит»: «Не понял его move, это точно не welcome»

Сегодня, 12:47
3

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»

«Я хорошо отношусь и к Соболю, и к «Зениту», но, откровенно говоря, вообще не понял его move туда. Там сильная, очень конкурентная среда. И переходы из «Спартака» воспринимаются зенитовскими фанатами очень болезненно, это точно не welcome.

Даже когда я туда переходил, часто слышал в свой адрес ругань и мат. Сначала нужно с этим справиться, а после этого еще и хорошую игру показывать.

Я ему желаю удачи, хотя, повторюсь, не понял этого перехода ни с точки зрения Саши, ни с точки зрения «Зенита». Наверное, ситуация так сложилась, что уже нельзя было не уйти, созрел конфликт. Но если уж уходить, то уходить, чтобы постоянно играть в футбол. Он молодой парень», – сказал Кокорин.

  • Соболев перешел в «Зенит» 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро.
  • 28-летний нападающий провел 20 матчей за петербургский клуб, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Зенит Арис Кокорин Александр Соболев Александр
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Комментарии (3)
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Mirak92
1742983723
О, ****...ко вылезло
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Cleaner
1742988031
Кокоша, а ты Соболю ТАБУРЕТКОЙ по голове бахни! Чтобы у него мозг работать начал. А что, а вдруг?...)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1742989432
Так и хочется сказать обоим: "Спасибо что не с нами!!!" """
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