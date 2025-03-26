Кокорин объяснил, зачем назвал РПЛ говном

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что своими громкими заявлениями об РПЛ просто хотел взбудоражить российскую прессу.

– В Федином подкасте я, можно сказать, проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет. «Залепил», как выразился Валерий Георгиевич [Карпин]. Просто интересно было.

– И как, работает?

– Работает. Прошло 3−4 года, как я уехал, а все еще работает. Заодно получилось немного встряхнуть медиа, каких-то новостей добавить в ленты. А то ведь сборы были, никаких матчей и инфоповодов.