Кокорин объяснил, зачем назвал РПЛ говном

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что своими громкими заявлениями об РПЛ просто хотел взбудоражить российскую прессу.
– В Федином подкасте я, можно сказать, проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет. «Залепил», как выразился Валерий Георгиевич [Карпин]. Просто интересно было.
– И как, работает?
– Работает. Прошло 3−4 года, как я уехал, а все еще работает. Заодно получилось немного встряхнуть медиа, каких-то новостей добавить в ленты. А то ведь сборы были, никаких матчей и инфоповодов.
- Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
- Он покинул РПЛ в январе 2021 года, когда «Спартак» продал его в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»