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Кокорин объяснил, зачем назвал РПЛ говном

Сегодня, 12:12
2

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что своими громкими заявлениями об РПЛ просто хотел взбудоражить российскую прессу.

– В Федином подкасте я, можно сказать, проверил, работает ли до сих пор моя фамилия в России или нет. «Залепил», как выразился Валерий Георгиевич [Карпин]. Просто интересно было.

– И как, работает?

– Работает. Прошло 3−4 года, как я уехал, а все еще работает. Заодно получилось немного встряхнуть медиа, каких-то новостей добавить в ленты. А то ведь сборы были, никаких матчей и инфоповодов.

  • Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
  • Он покинул РПЛ в январе 2021 года, когда «Спартак» продал его в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр
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Комментарии (2)
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ilich55
1742982428
Видимо Кокоше на зоне "залепили" конкретно, что до сих пор прёт..........
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FanatSerj
1742986275
Эххх "залепить" бы тебе стулом, "удобрение" ты неблагодарное )))
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