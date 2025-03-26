Кокорин отказался возвращаться в РПЛ

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин исключил вариант с завершением карьеры в РПЛ.

– Саша Кокорин, он же, наверное, вернется в РПЛ играть?

– Не вернется.

– То есть ты намерен завершить карьеру не в РПЛ?

– Скорее всего, так и будет. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру.

– Вот почему так вышло, как ты думаешь?

– Я так не планировал. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой.