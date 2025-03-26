Кокорин отказался возвращаться в РПЛ

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин исключил вариант с завершением карьеры в РПЛ.
– Саша Кокорин, он же, наверное, вернется в РПЛ играть?
– Не вернется.
– То есть ты намерен завершить карьеру не в РПЛ?
– Скорее всего, так и будет. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру.
– Вот почему так вышло, как ты думаешь?
– Я так не планировал. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой.
- 34-летний Кокорин провел в этом сезоне 23 матча за «Арис Лимасол», забил 9 голов, отдал 7 передач.
- Он покинул РПЛ в январе 2021 года, когда «Спартак» продал его в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».
Источник: «РБ Спорт»