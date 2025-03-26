Титов оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о шансах «Зенита» на чемпионский титул в РПЛ.

«Впереди много матчей. Три клуба борются за чемпионство и три московских клуба не сильно отстают. В футболе всe может быть, тем более эти шесть клубов будут играть между собой и все они претенденты.

Да, я не исключаю, что «Зенит» может не выиграть чемпионат России. Мы видим, какая сегодня конкуренция, и это идeт на пользу всем, в том числе питерцам. Наконец-то в РПЛ есть достойные конкуренты «Зениту» и более мотивированные команды, чем они», – сказал Титов.