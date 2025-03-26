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Бакаев объяснил, за счет чего «Химки» останутся в РПЛ

Сегодня, 08:44

Атакующий полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев высказался о выступлениях команды.

– «Химки» в этом году в РПЛ останутся?

– Думаю, должны.

– За счет чего?

За счет игры, наверное, за счет побед. У нас сейчас две принципиальные игры: «Пари НН», потом «Динамо Махачкала». Надо выигрывать. Есть ответственность, нельзя вылетать. Мы боремся сейчас за каждое очко. Где‑то уже немножко от обороны. Все ответственно подходят сейчас.

– А до этого?

– Самая, наверное, такая атакующая команда в лиге. Всегда в атаку. Из‑за этого весело было. Мы забивали, нам забивали. Вот такие игры. Осталось вспомнить, сколько мы пропускали.

А сейчас сколько пропускаем? Потому что уже намного надежнее играем, много поработали над обороной.

– Тебе как больше нравится?

– Конечно, хочется больше в атаку и так далее, но сейчас надо результат дать.

– Открываешь интернет – про «Химки» две новости: проблема с руководством и проблема невыплат зарплат.

– Тут скрывать нечего. Есть такая проблема реально. Тоже влияет, я думаю, на команду, потому что это непросто. Давление на результат плюс финансовые проблемы. И то, что мы набираем очки – ребята просто красавчики, показывают характер, сердце!

Я верю, что все будет хорошо. И я думаю, все ребята в команде верят. Было бы по‑другому – уже что‑то происходило бы, так сказать. Но все верят в нашего босса Туфана [Садыгова]. Были проблемы, а сейчас все прошло, слава богу. Всегда все было хорошо, всегда все выплачивалось. И команда верит, что все нормально будет.

  • «Химки» занимают 11-е место в РПЛ с 20 очками после 21 матча.
  • 28-летний Бакаев провел в этом сезоне 21 матч за клуб, забил 6 голов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Бакаев Зелимхан
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