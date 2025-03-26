Дюков высказался о возможности прихода Карпина в «Динамо»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможность совмещения постов главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Мне неизвестно о том, что Карпин может возглавить «Динамо». Есть договоренность, что пока сборная не играет официальные матчи, совмещение возможно. Когда нас вернут – уже нет. Тогда Карпину нужно будет принять решение – работать в сборной или клубе», – сказал Дюков.