Дюков высказался о возможности прихода Карпина в «Динамо»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможность совмещения постов главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Мне неизвестно о том, что Карпин может возглавить «Динамо». Есть договоренность, что пока сборная не играет официальные матчи, совмещение возможно. Когда нас вернут – уже нет. Тогда Карпину нужно будет принять решение – работать в сборной или клубе», – сказал Дюков.
- По слухам, Карпин претендует на пост главного тренера «Динамо».
- 56-летний Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. Он работал с клубом в 2017–2021 и в 2022–2025 годах.
- Тренер возглавляет сборную России с лета 2021 года.
Источник: Sport24