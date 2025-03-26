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Дюков высказался о возможности прихода Карпина в «Динамо»

Сегодня, 08:09
1

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможность совмещения постов главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Мне неизвестно о том, что Карпин может возглавить «Динамо». Есть договоренность, что пока сборная не играет официальные матчи, совмещение возможно. Когда нас вернут – уже нет. Тогда Карпину нужно будет принять решение – работать в сборной или клубе», – сказал Дюков.

  • По слухам, Карпин претендует на пост главного тренера «Динамо».
  • 56-летний Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. Он работал с клубом в 2017–2021 и в 2022–2025 годах.
  • Тренер возглавляет сборную России с лета 2021 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Динамо Карпин Валерий Дюков Александр
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Комментарии (1)
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neim
1742968461
По этому наверное и своего протеже Глебова в Динамо "сплавил".
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