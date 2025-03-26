Карпина удивил вопрос журналиста о развале «Зенита» с помощью двух экс-спартаковцев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал бредовым вопрос журналиста на пресс-конференции после победы над Замбией (5:0).

Карпина спросили, верит ли он в теорию, что «Спартак» пытается развалить «Зенит» в год столетия с помощью Александра Соболева и Максима Глушенкова, которые ранее выступали за московский клуб.

– Очень интересует ваше мнение. Сейчас есть некая теория заговора, что «Спартак» специально прислал двух игроков в «Зенит», чтобы развалить клуб и лишить чемпионства в такой знаменательный год. Как вы думаете, это правда?

– (Карпин смеется).

– Мы ждем комментарий. Ваше мнение?

– Серьезно?

– Абсолютно серьезно.

– Хотите, чтобы я серьезно на эту тему разговаривал? Без комментариев. Ну это бред.

– «Бред» – уже комментарий. Спасибо.

– Ну все, радуйтесь.