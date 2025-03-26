Карпин ответил, радует ли его серия сборной России из 8 сухих побед подряд

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к последним результатам национальной команды.

В марте россияне разгромили Гренаду и Замбию с одинаковым счетом – 5:0.

Теперь у сборной серия из 8 побед подряд с разницей забитых и пропущенных голов 44:0.

«Наша серия 44:0, конечно, не показатель. Особенно с учeтом того, против каких соперников мы играем.

Все эти рекорды и серии они для фанатов, журналистов и так далее. Меня это не радует.

Меня радует отношение ребят к игре, то, как они выполняют установку, относятся к восстановлению и всего остального. Это меня радует, а не все эти серии», – заявил Карпин.