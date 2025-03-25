Реакция Глушенкова на новости о конфликте с Семаком и скандале в раздевалке после поражения от «Спартака»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков после хет-трика в матче Россия – Замбия (5:0) дал комментарий о ситуации в клубе.

Сообщалось, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев устроил разнос футболистам после поражения от «Спартака» (1:2).

Он якобы сказал: «Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Я вам выплачу всю зарплату и идите *** [нафиг]!»

Также стало известно о конфликте Глушенкова с Сергеем Семаком.

Игрок якобы перебил тренера и произнес «учись тренировать».

«Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со «Спартаком» никакого разговора не было.

Конфликт с Семаком? Я вам уже ответил. Конечно, это все пустые разговоры, ничего подобного не было», – сказал Глушенков.