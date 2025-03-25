Дюков в процентах оценил вероятность снятия бана с России в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков верит в снятие бана с России в этом году.

«С каждым днем наше возвращение приближается. Не говорю, что оно произойдет завтра, но думаю, что в этом году нас могут ждать хорошие новости. Вероятность 50%.

Возможно, это будет постепенное возвращение, а может быть и возвращение всех команд сразу», – сказал Дюков.

«Мы рассчитываем, что решение о возвращении российского футбола на международную арену будет принято в течение года», – процитировал Дюкова телеграм-канал «Спорт-Экспресса».