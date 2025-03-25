Карпин оценил резонансные слова Глушенкова об игре за «Зенит» и сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал интервью Максима Глушенкова.

Футболист «Зенита» признался, что за национальную команду ему сейчас играть комфортнее, чем за клуб.

«Впервые после зимы получил кайф от футбола – от игры, комбинаций и перестроений. Скучал по этому», – сказал Глушенков после разгромной победы над Гренадой (5:0).

– Общались с ли с Глушенковым по поводу нашумевшего интервью?

– Я уже раз 20 сказал, что общался в Глушенковым. Понятно, никто никогда не говорил и не подразумевал, что не хочет играть за сборную.

– Я про историю с интервью о том, что в сборной ему комфортнее, чем в клубе.

– Про это не разговаривали, это его ощущения, дальше надо разбираться. Главное, если здесь ему нравится, это хорошо.