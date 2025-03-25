Карпин оценил резонансные слова Глушенкова об игре за «Зенит» и сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал интервью Максима Глушенкова.
- Футболист «Зенита» признался, что за национальную команду ему сейчас играть комфортнее, чем за клуб.
- «Впервые после зимы получил кайф от футбола – от игры, комбинаций и перестроений. Скучал по этому», – сказал Глушенков после разгромной победы над Гренадой (5:0).
– Общались с ли с Глушенковым по поводу нашумевшего интервью?
– Я уже раз 20 сказал, что общался в Глушенковым. Понятно, никто никогда не говорил и не подразумевал, что не хочет играть за сборную.
– Я про историю с интервью о том, что в сборной ему комфортнее, чем в клубе.
– Про это не разговаривали, это его ощущения, дальше надо разбираться. Главное, если здесь ему нравится, это хорошо.
Источник: «Матч ТВ»