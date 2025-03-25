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  • Силкин – о неудачах «Динамо»: «Когда был Берия, он ходил на стадион и команду побаивались»

Силкин – о неудачах «Динамо»: «Когда был Берия, он ходил на стадион и команду побаивались»

Сегодня, 13:31
1

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что сейчас не приходится говорить о чемпионских амбициях клуба.

– «Динамо» не выигрывает чемпионат, потому что в руководстве что-то не так. Когда был Лаврентий Павлович [Берия], он ходил на стадион, смотрел матчи, и команду, честно говоря, побаивались. И его побаивались. Но был результат. Сейчас нет результата.

– Побаивались «Динамо» в ХХ веке не только потому, что клуб опекал Берия, но и потому что бело-голубые могли на поле могли что-то показать?

– Тогда и футболисты собирались в «Динамо» самые лучшие. Все условия создавались для того, чтобы команда побеждала. Сейчас, мне кажется, не так.

– Говорить о чемпионских амбициях клуба не приходится?

– Сейчас – нет. Потому что еще много подковерных дел в нашем футболе. И судейство, и соперники. В этом сезоне ставка сделана на другой клуб. А от «Динамо» не знаешь, чего ждать. Непредсказуемая команда. Когда они быстрый гол забивают, соперник меняет тактику, нервничает, «Динамо» этим пользуется, еще забивает. А когда так не получается, результата нет.

  • Лаврентий Берия был главой НКВД и МВД СССР. Считается, что он был болельщиком «Динамо». Берия казнен в 1953 году.
  • «Динамо» в последний раз побеждало в чемпионате СССР-1976 (весна).
  • Последний трофей, выигранный командой, – Кубок России-1994/95.
  • Сейчас «Динамо» занимает в РПЛ 5-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.
  • 64-летний Силкин был главным тренером «Динамо» в 2011–2012 годах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Силкин Сергей
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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1742905134
А чё Ивана Грозного не вспомнил, ох боялись его... на стадионах...
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