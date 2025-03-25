Силкин – о неудачах «Динамо»: «Когда был Берия, он ходил на стадион и команду побаивались»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что сейчас не приходится говорить о чемпионских амбициях клуба.

– «Динамо» не выигрывает чемпионат, потому что в руководстве что-то не так. Когда был Лаврентий Павлович [Берия], он ходил на стадион, смотрел матчи, и команду, честно говоря, побаивались. И его побаивались. Но был результат. Сейчас нет результата.

– Побаивались «Динамо» в ХХ веке не только потому, что клуб опекал Берия, но и потому что бело-голубые могли на поле могли что-то показать?

– Тогда и футболисты собирались в «Динамо» самые лучшие. Все условия создавались для того, чтобы команда побеждала. Сейчас, мне кажется, не так.

– Говорить о чемпионских амбициях клуба не приходится?

– Сейчас – нет. Потому что еще много подковерных дел в нашем футболе. И судейство, и соперники. В этом сезоне ставка сделана на другой клуб. А от «Динамо» не знаешь, чего ждать. Непредсказуемая команда. Когда они быстрый гол забивают, соперник меняет тактику, нервничает, «Динамо» этим пользуется, еще забивает. А когда так не получается, результата нет.