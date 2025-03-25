«Енисей» подписал игрока, который дебютировал во взрослом футболе в 14 лет

«Енисей» подписал контракт с полузащитником Адольфом Белемом. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2025/26 с опцией продления на 1 сезон.
Он перешел в клуб Первой лиги на правах свободного агента.
- 26-летний буркиниец начал свою карьеру в «Рейл Клад дю Кадиого», дебютировав во взрослом футболе в возрасте 14 лет.
- Белем играл в трех клубах низших дивизионов Австрии, а также за турецкий «Аданаспор».
- Позднее он играл в чемпионате Ливии, а его последним клубом был буркинийский «Маджестик», который хавбек покинул в феврале.
- «В последнем матче за сборную отборочного турнира Кубка Африканских наций Адольф отметился 2 голевыми передачами», – сообщает телеграм-канал ФК «Енисей».
Источник: телеграм-канал ФК «Енисей»