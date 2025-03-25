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  • «Енисей» подписал игрока, который дебютировал во взрослом футболе в 14 лет

«Енисей» подписал игрока, который дебютировал во взрослом футболе в 14 лет

Сегодня, 12:35

«Енисей» подписал контракт с полузащитником Адольфом Белемом. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2025/26 с опцией продления на 1 сезон.

Он перешел в клуб Первой лиги на правах свободного агента.

  • 26-летний буркиниец начал свою карьеру в «Рейл Клад дю Кадиого», дебютировав во взрослом футболе в возрасте 14 лет.
  • Белем играл в трех клубах низших дивизионов Австрии, а также за турецкий «Аданаспор».
  • Позднее он играл в чемпионате Ливии, а его последним клубом был буркинийский «Маджестик», который хавбек покинул в феврале.
  • «В последнем матче за сборную отборочного турнира Кубка Африканских наций Адольф отметился 2 голевыми передачами», – сообщает телеграм-канал ФК «Енисей».

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Источник: телеграм-канал ФК «Енисей»
Россия. Первая лига Енисей
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