Канчельскис оценил форму Глушенкова

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Глушенков растерял всю ту звенящую форму, которая была на страте сезона. Сложно сказать точно, почему так произошло. Возможно, из-за травм, которые у него были по ходу сезона. Может, просто немного расслабился», – сказал Канчельскис.