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Канчельскис оценил форму Глушенкова

Сегодня, 09:00
6

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Глушенков растерял всю ту звенящую форму, которая была на страте сезона. Сложно сказать точно, почему так произошло. Возможно, из-за травм, которые у него были по ходу сезона. Может, просто немного расслабился», – сказал Канчельскис.

  • 25-летний Глушенков провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.
  • В прошлом году он провел за петербуржцев 14 игр, забил 10 голов, отдал 2 передачи.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Глушенков Максим Канчельскис Андрей
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Комментарии (6)
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Иван Петров 1986
1742883168
Да он звезда - ему играть не обязательно.
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SLADE2019
1742884037
Уважительной причиной здесь может быть только травмы. Это всем понятно. Если не дорабатывает на тренировках, то надо наказывать рублем, к примеру. Но я думаю, что здесь вина тренерского состава. От них во многом зависит, чтобы человек достигал пика формы, как можно быстрее, а затем ее поддерживал. Вывод, считаю, что виноваты тренеры, врачи и др. Плохо с ним занимаются.
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Странник 09
1742886773
Зенит пошел на Закат. Империя трещит
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FWSPM
1742889958
глушков с соболенко им устроят хорошую жизнь...все лучшее еще только впереди
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