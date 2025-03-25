Канчельскис оценил форму Глушенкова

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.
«Глушенков растерял всю ту звенящую форму, которая была на страте сезона. Сложно сказать точно, почему так произошло. Возможно, из-за травм, которые у него были по ходу сезона. Может, просто немного расслабился», – сказал Канчельскис.
- 25-летний Глушенков провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.
- В прошлом году он провел за петербуржцев 14 игр, забил 10 голов, отдал 2 передачи.
Источник: «РБ Спорт»