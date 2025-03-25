Карпин высказался о дефиците центральных защитников в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не знает, как решить проблему с недостатком футболистов, способных сыграть в центре обороны национальной команды.
– Многие говорят, что в сборной позиция центрального защитника проблемная. Так ли это?
– Не нужно быть умным, просто возьмите российских защитников, которые постоянно играют в первой шестерке.
Чернов играет постоянно? Дивеев, и всe, Осипенко не из первой шестерки. Проблема есть, но что делать с этим, не знаю.
Прийти и сказать Семаку: «Ставь русских в состав». Он поставит, проиграет две игры и скажет: «Вы что, идиоты?»
- Россия примет Замбию во вторник, 25 марта, на «ВТБ Арене» в Москве.
- Начало игры – в 20:00 мск.
- Ранее россияне разгромили Гренаду со счетом 5:0.
Источник: «Матч ТВ»