Карпин высказался о дефиците центральных защитников в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не знает, как решить проблему с недостатком футболистов, способных сыграть в центре обороны национальной команды.

– Многие говорят, что в сборной позиция центрального защитника проблемная. Так ли это?

– Не нужно быть умным, просто возьмите российских защитников, которые постоянно играют в первой шестерке.

Чернов играет постоянно? Дивеев, и всe, Осипенко не из первой шестерки. Проблема есть, но что делать с этим, не знаю.

Прийти и сказать Семаку: «Ставь русских в состав». Он поставит, проиграет две игры и скажет: «Вы что, идиоты?»