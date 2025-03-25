Агент Гурцкая одним словом описал характер Дзюбы

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил свою критику в адрес форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Публичные люди не должны быть лично знакомы, чтобы сделать какой-то вывод друг о друге. Какой он человек – показало много всякого, что он делал в жизни.

Нет какой-то одной ситуации, есть комплекс вещей за 15 лет, который сделал характеристику.

То, что он в последние годы стал меньше чудить, стал покладистым пай-мальчиком, не значит, что все стерлось. Он повзрослел чуть-чуть, больше играет на публику.

Его мерзкий характер проявился, когда он уходил из «Локомотива». Он стал обсирать людей, которые ему дали возможность как-то ожить.

Я видел его интервью, где все люди, которые были в его жизни, – говно, а он всегда весь в белом», – сказал Гурцкая.