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Агент Гурцкая одним словом описал характер Дзюбы

Сегодня, 00:24

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил свою критику в адрес форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Публичные люди не должны быть лично знакомы, чтобы сделать какой-то вывод друг о друге. Какой он человек – показало много всякого, что он делал в жизни.

Нет какой-то одной ситуации, есть комплекс вещей за 15 лет, который сделал характеристику.

То, что он в последние годы стал меньше чудить, стал покладистым пай-мальчиком, не значит, что все стерлось. Он повзрослел чуть-чуть, больше играет на публику.

Его мерзкий характер проявился, когда он уходил из «Локомотива». Он стал обсирать людей, которые ему дали возможность как-то ожить.

Я видел его интервью, где все люди, которые были в его жизни, – говно, а он всегда весь в белом», – сказал Гурцкая.

  • «Локо» не продлил с Дзюбой контракт прошлым летом.
  • В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
  • В интервью он критиковал отдельных сотрудников «Локомотива». В клубе сочли эти слова оскорбительными.
  • В итоге Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью. Так решил комитет по этике РФС.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив Дзюба Артем Гурцкая Тимур
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