Инвестор «Химок» рассказал, когда закроет все долги

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов назвал сроки погашения долгов клуба.

– Как сейчас клуб решает вопросы, связанные с долгами?

– Важно отметить, что и перед «Химками» есть долги со стороны других клубов. Есть еще спонсорские деньги. Баланс клуба однозначно положительный.

Есть нестыковка денег, которые приходят несвоевременно. Из-за этого может возникнуть кассовый разрыв, но такое может быть в любом клубе.

– То есть все долги будут в обязательном порядке выплачены?

– Конечно! По моей информации, планируется закрыть все долги до начала нового сезона. Всегда так было, если у клуба были какие-то долги в прошлые годы.

Спонсоры и учредители выполнят свои обязательства на сто процентов. В этом я не сомневаюсь.