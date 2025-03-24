Инвестор «Химок» рассказал, когда закроет все долги

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов назвал сроки погашения долгов клуба.
– Как сейчас клуб решает вопросы, связанные с долгами?
– Важно отметить, что и перед «Химками» есть долги со стороны других клубов. Есть еще спонсорские деньги. Баланс клуба однозначно положительный.
Есть нестыковка денег, которые приходят несвоевременно. Из-за этого может возникнуть кассовый разрыв, но такое может быть в любом клубе.
– То есть все долги будут в обязательном порядке выплачены?
– Конечно! По моей информации, планируется закрыть все долги до начала нового сезона. Всегда так было, если у клуба были какие-то долги в прошлые годы.
Спонсоры и учредители выполнят свои обязательства на сто процентов. В этом я не сомневаюсь.
- «Химки» занимают 11-е место в РПЛ с 20 очками в 21 туре.
- Сообщалось, что футболисты едва не подрались в раздевалке из-за задержек по зарплате.
- Банковские счета клуба заблокированы.
Источник: «Спорт-Экспресс»