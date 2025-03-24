Агент Гурцкая раскрыл, почему Осинькин остался тренером «Крыльев Советов»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прояснил ситуацию с несостоявшимся уходом Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

– Осинькин хотел уйти из «Крыльев».

– Писали, что он требовал большую неустойку.

– Это вранье. Я знаю, что у «Крыльев» действительно было два кандидата. Один отказался.

– Игнашевич?

– Да, почему-то отказался. Давайте догадаемся: наверное, потому что в «Крыльях Советов» бардак и он не хочет идти в него.

Пойти в Самару, которая за четыре тура завалится и вылетит…Будет второй вылет подряд – будет нужно очень много чего произвести, чтобы вернуться в категорию перспективных тренеров.

С Адиевым у «Крыльев» вроде был разговор, он чуть ли даже не дал добро. А Осинькин не просил никакой компенсации. Его не отпустили. Осинькин понимает, что команда стала неуправляема.

– Почему его не отпустили?

– Осинькина же отстояли: клуб, футболисты, болельщики. Губернатор дал слово, что до конца года его не уволит. Прописали отступные – сто миллионов в каждую сторону. Мы тебя увольняем – мы платим, ты уходишь – ты нам платишь. Даже если бы оставался один день.

Поэтому, когда он хотел уйти без компенсации, ему сказали: «Если тебе так приспичило уходить, плати сто миллионов и уходи».