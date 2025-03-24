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  • Агент Гурцкая раскрыл, почему Осинькин остался тренером «Крыльев Советов»

Агент Гурцкая раскрыл, почему Осинькин остался тренером «Крыльев Советов»

Вчера, 23:00
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Футбольный агент Тимур Гурцкая прояснил ситуацию с несостоявшимся уходом Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

Осинькин хотел уйти из «Крыльев».

– Писали, что он требовал большую неустойку.

– Это вранье. Я знаю, что у «Крыльев» действительно было два кандидата. Один отказался.

– Игнашевич?

– Да, почему-то отказался. Давайте догадаемся: наверное, потому что в «Крыльях Советов» бардак и он не хочет идти в него.

Пойти в Самару, которая за четыре тура завалится и вылетит…Будет второй вылет подряд – будет нужно очень много чего произвести, чтобы вернуться в категорию перспективных тренеров.

С Адиевым у «Крыльев» вроде был разговор, он чуть ли даже не дал добро. А Осинькин не просил никакой компенсации. Его не отпустили. Осинькин понимает, что команда стала неуправляема.

– Почему его не отпустили?

– Осинькина же отстояли: клуб, футболисты, болельщики. Губернатор дал слово, что до конца года его не уволит. Прописали отступные – сто миллионов в каждую сторону. Мы тебя увольняем – мы платим, ты уходишь – ты нам платишь. Даже если бы оставался один день.

Поэтому, когда он хотел уйти без компенсации, ему сказали: «Если тебе так приспичило уходить, плати сто миллионов и уходи».

  • «Крылья» идут на 12-м месте в таблице РПЛ.
  • Команда набрала 19 очков в 21 туре чемпионата.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь Гурцкая Тимур
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