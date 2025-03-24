Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Реакция главы «Зенита» на признание клуба самым популярным в России

Реакция главы «Зенита» на признание клуба самым популярным в России

Сегодня, 18:49
7

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита», высказался о признании клуба самым популярным в России в 2024 году.

«Для меня нет ничего удивительного. Однозначно, «Зенит» – лидер и флагман отечественного футбола. Последние опросы показали, что за «Зенит» болеет 19 миллионов человек только в России.

О нас говорят не только в нашей стране, но и во всем мире: напомню, летом мы попали в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях, став единственной российской командой в списке.

Можно сколько угодно спорить, но факт остается фактом: «Зенит» интересен людям, а «Газпром Арена» – самый посещаемый стадион в Восточной Европе по итогам прошлого сезона, и показывает лучшие цифры в стране до сих пор.

Такие достижения – результат большой проделанной работы, а также фундамент для новых свершений», – сказал Медведев.

  • «Зенит» – чемпион последних 6 сезонов.
  • Сейчас команда отстает от 1-го места на 3 очка.
  • «Зенит» в уик-энд последнего тура РПЛ отпразднует 100-летие.

Еще по теме:
Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим» 1
Деменко заявил, что Глушенков хочет покинуть «Зенит» 14
Погребняк дал совет игрокам «Зенита» перед решающими матчами сезона
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1742832292
саня , когда команда в футбол играть , а не хнёй заниматься ?
Ответить
FWSPM
1742832499
свежие новости из параллельной реальности подьехали. даже комментировать этот бред не стоит
Ответить
NewLife
1742832749
Почему не 87% ?
Ответить
Skull_Boy
1742832767
Хватит смешить народ и уже давно пройден тотальный опросник, где среда болел Зенита 12-15 лет
Ответить
кайрос
1742833131
Зенит позор российского футбола
Ответить
Мордаванин
1742833336
задрали всевы спопулярностью своею и розовые и голубые и серобуромалиновые в крапинку) "В доме восемь на Тверском бульваре Ясно было даже детворе, Что из сто седьмой квартиры парень Самый симпатичный во дворе."
Ответить
Главные новости
Реакция главы «Зенита» на признание клуба самым популярным в России
18:49
7
Экс-президент «Зенита» – о Глушенкове: «Поймал «звездняк» и считает себя великим»
18:29
1
Определен самый популярный матч РПЛ в 2024 году
18:22
1
Тренер сборной России призвал Сафонова решить проблемы, мешающие его прибытию на родину
17:55
1
Деменко заявил, что Глушенков хочет покинуть «Зенит»
17:29
14
Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает
17:05
В сборной Замбии пожаловались на дискомфорт в России
16:51
10
Ларин определил виновного в потере Зиньковским места в основе «Спартака»
16:29
1
Сафонов раскрыл, чем занимается во Франции во время паузы на сборные
16:21
4
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Спартаком-2» (2:1)
16:05
9
Все новости
Все новости
ВидеоМассовая драка на детском турнире имени Аленичева
19:24
Максименко ответил, грустят ли в сборной России из-за отъезда Дзюбы
19:14
Кафанов: «Сафонов стал своим в «ПСЖ»
18:45
Жена Сафонова прокомментировала хейт в свой адрес
17:20
2
Погребняк дал совет игрокам «Зенита» перед решающими матчами сезона
17:13
Защитник Замбии назвал единственного российского игрока, которого знает
17:05
Черчесов объяснил провал России на Евро-2020
16:59
В сборной Замбии пожаловались на дискомфорт в России
16:51
10
Ларин определил виновного в потере Зиньковским места в основе «Спартака»
16:29
1
Сафонов раскрыл, чем занимается во Франции во время паузы на сборные
16:21
4
В Тольятти появится мурал в честь Дзюбы
16:15
4
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Спартаком-2» (2:1)
16:05
9
Головин подешевел на Transfermarkt
15:43
10
Круговой прокомментировал оскорбительный жест Вендела в игре с «Факелом»
15:03
3
Черчесов высказался о тренерском имидже: «Все-таки мы же не в юбке, а в штанах ходим»
14:53
1
Стало известно, когда хавбек «Зенита» вернется на поле после перелома
14:45
Мамаев высказался о работе в футболе
14:11
Защитник «Зенита» Чистяков не готов к переходу в Первую лигу
13:45
1
Названы самые популярные в России клубы по версии «Кинопоиска»
13:35
7
Гендиректор «Пари НН» назвал условия, при которых Гончаренко останется главным тренером
13:24
Глушенков сказал, что нужно сделать Соболеву для 20 голевых действий за «Зенит»
13:11
5
Смолов оценил вариант ухода в Медиалигу
12:59
1
Гендиректор «Пари НН» объяснил роль Романцева в клубе
12:46
4
«Зенит» может летом продать защитника в Европу
12:32
1
Глушенков объяснил, почему не получал удовольствие от игры за «Зенит» в этом году
12:19
2
Глушенков заявил, что впервые получил кайф от футбола в этом году в матче с Гренадой
12:02
7
Осипенко высказался об уходе Карпина из «Ростова»
11:30
1
Канчельскис оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке
11:24
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 