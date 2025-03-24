Реакция главы «Зенита» на признание клуба самым популярным в России

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита», высказался о признании клуба самым популярным в России в 2024 году.

«Для меня нет ничего удивительного. Однозначно, «Зенит» – лидер и флагман отечественного футбола. Последние опросы показали, что за «Зенит» болеет 19 миллионов человек только в России.

О нас говорят не только в нашей стране, но и во всем мире: напомню, летом мы попали в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях, став единственной российской командой в списке.

Можно сколько угодно спорить, но факт остается фактом: «Зенит» интересен людям, а «Газпром Арена» – самый посещаемый стадион в Восточной Европе по итогам прошлого сезона, и показывает лучшие цифры в стране до сих пор.

Такие достижения – результат большой проделанной работы, а также фундамент для новых свершений», – сказал Медведев.