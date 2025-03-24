Деменко заявил, что Глушенков хочет покинуть «Зенит»

Бывший зенитовец Максим Деменко прокомментировал резонансные слова нападающего команды Максима Глушенкова.

Игрок заявил, что не получает удовольствия, выступая за «Зенит».

25-летний Глушенков провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.

В прошлом году он провел за петербуржцев 14 игр, забил 10 голов, отдал 2 передачи.

«Однозначно, слова Глушенкова о «Зените» подвергнутся критике. Зачем это выносить в прессу? Если ты чем-то недоволен, то есть тренерский штаб и руководство клуба, которым ты можешь высказать свою точку зрения. Для меня непонятно, когда футболист так высказывается прессе. Если он так говорит, значит, хочет покинуть «Зенит». Он хочет подчеркнуть свою персону, чтобы начались разговоры. Возможно, даже его агенты уже начали какие-то переговоры.

По крайней мере, «Зенит» выпишет Глушенкову штраф за такие слова. Максим не имеет права так публично говорить о клубе, даже если ему что-то не нравится. Хотя у него есть максимальное доверие со стороны Сергея Семака», – сказал Деменко.