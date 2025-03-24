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Деменко заявил, что Глушенков хочет покинуть «Зенит»

Сегодня, 17:29
14

Бывший зенитовец Максим Деменко прокомментировал резонансные слова нападающего команды Максима Глушенкова.

  • Игрок заявил, что не получает удовольствия, выступая за «Зенит».
  • 25-летний Глушенков провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.
  • В прошлом году он провел за петербуржцев 14 игр, забил 10 голов, отдал 2 передачи.

«Однозначно, слова Глушенкова о «Зените» подвергнутся критике. Зачем это выносить в прессу? Если ты чем-то недоволен, то есть тренерский штаб и руководство клуба, которым ты можешь высказать свою точку зрения. Для меня непонятно, когда футболист так высказывается прессе. Если он так говорит, значит, хочет покинуть «Зенит». Он хочет подчеркнуть свою персону, чтобы начались разговоры. Возможно, даже его агенты уже начали какие-то переговоры.

По крайней мере, «Зенит» выпишет Глушенкову штраф за такие слова. Максим не имеет права так публично говорить о клубе, даже если ему что-то не нравится. Хотя у него есть максимальное доверие со стороны Сергея Семака», – сказал Деменко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
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Комментарии (14)
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Мордаванин
1742827677
там бромантану недают как тебе в спратаке поэтому скушнаааа))
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acor94
1742828366
А что он такого сказал. На игру команду без слез не взгянешь. Никто не получает удовольвие от игры Зенита лет так 5, как Семак пришёл.
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Красногорск_Фан
1742829282
C Локомотивом уже расстался без сожаления. Типа перерос. Теперь и Зенит не такой. Так в России немного то дверей открытых останется к его амбициям. Пойдет в ученики к Кокорину с Мамаевым
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Номэд
1742830225
Осознал, в какую задницу, под названием зенит, попал.
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FCSpartakM
1742830940
с кем? Кто ему такую ЗП даст. Зенит просто хлебает то г, о чем я тут писал. Средний игрок с огромным эго
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Дубина
1742831976
Стыдно стало что в помойке оказался с будуна))))
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aaaaahhhh
1742832311
ну какое удовольствие может быть без Дзюбы:)))
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andr45
1742832516
«По крайней мере, «Зенит» выпишет Глушенкову штраф за такие слова» Какой же штраф должны были выписать этим подонкам, которые Джикия, Соболев, Литвинов, Денисов? Но нет, все щелкоперы и прочие експерты только и воняли о самодурстве и диктаторских замашках Абаскаля.
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