Погребняк дал совет игрокам «Зенита» перед решающими матчами сезона

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о ситуации в команде.

Ранее игрок «Зенита» Максим Глушенков пожаловался, что не получает удовольствия на поле.

«Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.

Команда борется за 7-е чемпионство подряд.

«Сергей Богданович умеет контролировать раздевалку. Не думаю, что он оставит это. Если слова Мостового и Глушенкова – это действительно так, то Семак с этим разберeтся. У него всe чeтко!

Мне кажется, футболистам «Зенита» надо рты-то позакрывать и сконцентрироваться на концовке чемпионата. И добыть долгожданную победу в 100-летие клуба», – сказал Погребняк.