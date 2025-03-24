Ларин определил виновного в потере Зиньковским места в основе «Спартака»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин не видит у Антона Зиньковского будущего в «Спартаке». Игрок сейчас в аренде в «Крыльях Советов».
«При Деяне Станковиче Зиньковскому не будет места в «Спартаке». Это не вина Станковича. Это вина Антона. Это его проблема, что он не смог убедить тренера в том, что должен играть в «Спартаке», – сказал Ларин.
- Зиньковский вернется в «Спартак» летом.
- «Крылья Советов» примут «Спартак» в 29-м туре РПЛ.
- Зиньковский – воспитанник «Чертаново».
Источник: «Спорт-Экспресс»