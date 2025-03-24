В Тольятти появится мурал в честь Дзюбы

В Тольятти увековечат достижения нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. В городе появится мурал в честь игрока.

«В ближайшее время на одном из домов в Тольятти появится мурал с изображением Дзюбы. Это будет уже третий мурал в городе, посвящeнный «Акрону», – сообщил источник.