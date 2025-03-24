В Тольятти появится мурал в честь Дзюбы

В Тольятти увековечат достижения нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. В городе появится мурал в честь игрока.
«В ближайшее время на одном из домов в Тольятти появится мурал с изображением Дзюбы. Это будет уже третий мурал в городе, посвящeнный «Акрону», – сообщил источник.
- 36-летний Дзюба забил гол в матче с Гренадой, который стал для него 31-м в сборной России. У Александра Кержакова 30 голов.
- До этой встречи Дзюба не играл за национальную команду с 2021 года. После матча с Гренадой форвард покинул расположение сборной России.
- Летом у Дзюбы истекает контракт с «Акроном».
Источник: «Матч ТВ»