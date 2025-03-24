Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над «Спартаком-2» (2:1)

«Спартак» в международную паузу провел товарищеский матч над «Спартаком-2». Победа получилась волевой.

Матч прошел в формате двух таймов по 30 минут.

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Спартак-2 (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гурылев, 5; 1:1 – Денисов, 20; 2:1 – Медина, 35.

«Спартак»: Помазун (Довбня, 31), Денисов, Дуарте, Чернов, Мангаш, Умяров, Зобнин, Барко, Солари, Маркиньос (Абена, 31), Медина.

«Спартак-2»: Фадеев, Петин (Добродицкий, 56), Крутовских (Дергач, 56), Курошев (Гапеев, 50), Иванников (Мельников, 56), Войцеховский, Кобылин (Массалыга, 42), Пополитов (Дятлов, 50), Гуляев (Криушичев, 37), Гурылeв (Кондояниди, 50), Посмашный (Рыков, 50).