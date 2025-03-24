Круговой прокомментировал оскорбительный жест Вендела в игре с «Факелом»

Бывший игрок «Зенита», защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об удалении хавбека петербуржцев Вендела в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом».

«Понятно, что это неприемлемо, все равно надо уважать [соперника]. Вроде как, Вендел старался прикрыть свой жест. Но как это можно было сделать, когда у нас есть ВАР, 500 камер на стадионе? Это нереально.

Реакция на поведение трибун? Несмотря на это, нельзя было себя так вести. Такие моменты надо решать иначе», – сказал Круговой.