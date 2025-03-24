Круговой прокомментировал оскорбительный жест Вендела в игре с «Факелом»

Бывший игрок «Зенита», защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об удалении хавбека петербуржцев Вендела в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом».
«Понятно, что это неприемлемо, все равно надо уважать [соперника]. Вроде как, Вендел старался прикрыть свой жест. Но как это можно было сделать, когда у нас есть ВАР, 500 камер на стадионе? Это нереально.
Реакция на поведение трибун? Несмотря на это, нельзя было себя так вести. Такие моменты надо решать иначе», – сказал Круговой.
- Главный арбитр Виталий Мешков показал Венделу красную карточку на 74-й минуте за неприличный жест в адрес трибун
- Перед этим бразилец подвергся расистским оскорблениям с трибун.
- Полузащитник «Зенита» получил 1 матч дисквалификации и пропустил игру 21-го тура со «Спартаком» плюс еще 1 матч условно.
- КДК наказал «Факел» проведением 1 домашнего матча без зрителей и штрафом. Воронежский клуб собирался оспорить это решение.
Источник: Sport24