Глушенков сказал, что нужно сделать Соболеву для 20 голевых действий за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о результативности партнера по команде форварда Александра Соболева.
– Ты как-то говорил в интервью, что Соболев пообещал сделать 20 голевых действий. Кажется, немного ошибся?
– Просто надо побольше зимних кубков делать, тогда он доберет. И еще можно тренировки считать [смеется].
– Как проходит адаптация новичков в «Зените»? Луис Энрике успел забить «Спартаку».
– В целом как обычно. Мимович может даже что-то сказать уже, а Луис Энрике даже по-английски не говорит. Я думаю, что все эти приобретения проявят себя на длинной дистанции, а не прямо сейчас.
Очевидно, что тому же Луису еще придется привыкать: здесь совсем другой футбол по сравнению с Бразилией, другие погодные условия. Плюс – газон. Сначала тренируешься на натуральном поле, потом на искусственном, потом снова переходишь на натуральное, это тяжело.
- 28-летний Соболев после перехода в «Зенит» в августе не сделал ни одного результативного действия в 14 матчах РПЛ. На счету форварда 2 гола и 1 передачах в 6 играх Кубка России и 8+4 в 11 товарищеских встречах за «Зенит».
- Вингер Луис Энрике и защитник Огнен Мимович перешли в «Зенит» этой зимой.