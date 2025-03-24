Глушенков сказал, что нужно сделать Соболеву для 20 голевых действий за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о результативности партнера по команде форварда Александра Соболева.

– Ты как-то говорил в интервью, что Соболев пообещал сделать 20 голевых действий. Кажется, немного ошибся?

– Просто надо побольше зимних кубков делать, тогда он доберет. И еще можно тренировки считать [смеется].

– Как проходит адаптация новичков в «Зените»? Луис Энрике успел забить «Спартаку».

– В целом как обычно. Мимович может даже что-то сказать уже, а Луис Энрике даже по-английски не говорит. Я думаю, что все эти приобретения проявят себя на длинной дистанции, а не прямо сейчас.

Очевидно, что тому же Луису еще придется привыкать: здесь совсем другой футбол по сравнению с Бразилией, другие погодные условия. Плюс – газон. Сначала тренируешься на натуральном поле, потом на искусственном, потом снова переходишь на натуральное, это тяжело.