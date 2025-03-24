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  • Гендиректор «Пари НН» сказал, будет ли провалом для команды попадание в стыковые матчи

Гендиректор «Пари НН» сказал, будет ли провалом для команды попадание в стыковые матчи

Сегодня, 13:24

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды.

– Можно говорить, что Гончаренко в команде на долгие годы? И есть ли у руководства мысль сделать его неким символом клуба?

– Это зависит, в том числе, от него, есть ли у него такая потребность, жизненный план. Задачи часто менять главных тренеров нет. Ставить такую задачу – абсурд, потому что любое расторжение – это всегда эмоции, переживания, финансовые издержки, которые несет клуб.

Если у Виктора Михайловича есть желание создавать, развивать, масштабировать наш проект, мы как клуб, как регион готовы все сделать, чтобы он как можно дольше здесь остался.

Главное – чтобы был результат, чтобы команда прогрессировала, чтобы мы не скатывались в стыки, чтобы не было всевозможных распрей внутри команды и токсичности. Это все задача нынешнего тренерского штаба, и наша как руководства тоже.

– Будет ли попадание в стыки провалом? И если «Пари НН» окажется в Первой лиге, останется ли Гончаренко?

– У клуба есть разные сценарии развития ситуации, мы обязаны сейчас заглядывать на несколько месяцев вперед. Но кто должен остаться, а кто уйти – так мы к этому не подходили.

Задача быть выше стыков, амбициозная задача – быть в десятке, стыки для нас – это не провал, а невыполнение KPI, который мы сами перед собой поставили. Если упадем в Лучшую лигу мира, вот это будет провал, об этом не хочется даже думать, мы настроены оптимистично.

  • Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября 2024 года.
  • Команда занимает 13-е место в РПЛ с 19 очками после 21 тура.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Пари НН Пари НН Гончаренко Виктор
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