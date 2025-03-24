Гендиректор «Пари НН» объяснил роль Романцева в клубе

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев является полноценным сотрудником нижегородского клуба.

– Кто первым в клубе озвучил идею пригласить Олега Романцева в клуб на должность консультанта?

– Глеб Сергеевич Никитин [губернатор Нижегородской области]. Не скрываю. Мы были на одном выездном матче в Москве, и такая идея у него возникла: «Давайте попробуем пригласить, Романцев очень много полезного может дать как в плане работы команды, так и в большей степени – околофутбольных настроек».

Это не секрет, что в Нижнем Новгороде очень большой процент болельщиков «Спартака». И также не можем не замечать, что они иногда ведут себя не совсем этично по отношению к поклонникам «Пари НН». Когда проходят матчи со «Спартаком» на нашем стадионе, наша синяя арена превращается в красную. И это болельщики в основном местные.

Когда, уже познакомившись с Олегом Ивановичем, анализировали эту ситуацию, он сам сказал, что это неправильно. Вы родились в Нижнем Новгороде, да, болеете за «Спартак» – не проблема, но играет команда из вашего родного региона! Придите и поддержите оба клуба, проголосуйте за красивый футбол, зачем нарочито демонстрировать красно-белую атрибутику.

И Олег Иванович в этом плане серьезно помогает перенастроить нашу аудиторию под более этичное поведение по отношению к местной команде. Так случилось, что долгое время в Нижнем была лихорадка с локальным клубом, и люди не могут долго жить без футбола – кто-то примкнул к «Спартаку», кто-то к ЦСКА, кто-то еще к кому-то.

Но ведь невозможно переубедить человека – не люби «Спартак», а люби «Пари НН». Люби, поддерживай, но ты пришел на стадион в сектор болельщиков домашней команды, поддержи хотя бы и тех, и тех.

И Олег Иванович в прошлом матче со «Спартаком» исполнял символический удар по мячу не случайно. Мы долгое время обсуждали, в какую сторону он даст пас, и приняли решение – в сторону «Спартака». Потому что они гости, потому что так более этично.

И этими поведенческими моментами, картинками, вовлечением его в жизнь клуба мы даем возможность понять нашим болельщикам, как надо себя вести.

– Есть ли у Романцева контракт с клубом?

– Да.

– Он ежемесячно получает зарплату как сотрудник клуба?

– Да.

– Как часто он появляется в Нижнем и насколько активно участвует в деятельности клуба?

– Не могу сказать, что он появляется часто, все-таки Олег Иванович живет в Москве. Но в каких-то критических или важных с точки зрения настройки ситуациях мы выходим с ним на связь. И он всегда найдет время не только поговорить по телефону, но и сесть в «Ласточку», приехать сюда.

Более того, он сам предлагает те или иные форматы, которые ему кажутся актуальными для клуба на сегодняшний момент. У нас нет четкого расписания, когда мы должны видеться. Идет дистанционная работа, но контактируем достаточно часто.