Канчельскис оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис оценил чемпионские амбиции «Локомотива».

«Локомотив» недалеко оторвался от первого места. Однако «Локо» участвует в чемпионской гонке только на бумаге. Это молодая команда с неопытным составом. Так что я не думаю, что «Локомотив» будет бороться за первое место. За третье может побороться, за первое – нет», – сказал Канчельскис.