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Канчельскис оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке

Сегодня, 11:24

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис оценил чемпионские амбиции «Локомотива».

«Локомотив» недалеко оторвался от первого места. Однако «Локо» участвует в чемпионской гонке только на бумаге. Это молодая команда с неопытным составом. Так что я не думаю, что «Локомотив» будет бороться за первое место. За третье может побороться, за первое – нет», – сказал Канчельскис.

  • «Локомотив» занимает 4-е место в РПЛ с 40 очками после 21 матча. Он отстает от лидирующего «Краснодара» на 6 баллов.
  • От третьего места «Локомотив» сейчас отстает на 3 очка. В прошлом сезоне команда заняла четвертую позицию.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Локомотив Канчельскис Андрей
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