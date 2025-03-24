Канчельскис оценил шансы «Локомотива» в чемпионской гонке

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис оценил чемпионские амбиции «Локомотива».
«Локомотив» недалеко оторвался от первого места. Однако «Локо» участвует в чемпионской гонке только на бумаге. Это молодая команда с неопытным составом. Так что я не думаю, что «Локомотив» будет бороться за первое место. За третье может побороться, за первое – нет», – сказал Канчельскис.
- «Локомотив» занимает 4-е место в РПЛ с 40 очками после 21 матча. Он отстает от лидирующего «Краснодара» на 6 баллов.
- От третьего места «Локомотив» сейчас отстает на 3 очка. В прошлом сезоне команда заняла четвертую позицию.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»