Козлов объяснил, почему не жалеет об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов сказал, что после ухода из «Зенита» имеет больше возможностей получать игровое время.
– Сожалений об уходе из «Зенита» не появилось?
– Нет, я попал сразу в «Балтику», провeл хороший отрезок. Сейчас я в «Краснодаре» – это новый шаг и высокий уровень.
– В «Краснодаре» больше возможностей получать игровое время?
– Да.
- 20-летний Козлов провел в этом сезоне 25 матчей за «Краснодар». На его счету 3 гола и 2 передачи.
- «Балтика» выкупила игрока у «Зенита» в конце января 2024 года.
Источник: «Чемпионат»