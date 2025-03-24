Козлов объяснил, почему не жалеет об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов сказал, что после ухода из «Зенита» имеет больше возможностей получать игровое время.

– Сожалений об уходе из «Зенита» не появилось?

– Нет, я попал сразу в «Балтику», провeл хороший отрезок. Сейчас я в «Краснодаре» – это новый шаг и высокий уровень.

– В «Краснодаре» больше возможностей получать игровое время?

– Да.