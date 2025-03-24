Глушенков сказал, что нужно сделать «Зениту» для борьбы за чемпионство

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков считает, что его команда еще ничего не потеряла в борьбе за чемпионский титул.
– Что нужно «Зениту», чтобы успешно продолжать борьбу за чемпионство?
– Взбодриться. Всем нам, всей команде, всему клубу. Еще ничего не потеряно: есть очная встреча с «Краснодаром», до этого – «Рубин» и «Локомотив», есть игра с «Динамо». Уверен, что и все конкуренты еще будут терять очки.
По‑хорошему, нужно выиграть девять из девяти оставшихся матчей, это то, что нам нужно. Но не забывайте, что мы – футболисты, лишь исполнители, мы будем до конца выполнять то, что говорит тренер. Если хотите мое мнение, то в этом году чемпионат может выиграть вообще любой клуб из верхней части таблицы.
- «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ с 43 очками после 21 тура. Он уступает «Спартаку», имеющему такое же количество баллов, по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 очками.
- В последних 5 матчах РПЛ «Зенит» набрал 4 очка.
Источник: «Матч ТВ»