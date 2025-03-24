Глушенков сказал, что нужно сделать «Зениту» для борьбы за чемпионство

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков считает, что его команда еще ничего не потеряла в борьбе за чемпионский титул.

– Что нужно «Зениту», чтобы успешно продолжать борьбу за чемпионство?

– Взбодриться. Всем нам, всей команде, всему клубу. Еще ничего не потеряно: есть очная встреча с «Краснодаром», до этого – «Рубин» и «Локомотив», есть игра с «Динамо». Уверен, что и все конкуренты еще будут терять очки.

По‑хорошему, нужно выиграть девять из девяти оставшихся матчей, это то, что нам нужно. Но не забывайте, что мы – футболисты, лишь исполнители, мы будем до конца выполнять то, что говорит тренер. Если хотите мое мнение, то в этом году чемпионат может выиграть вообще любой клуб из верхней части таблицы.