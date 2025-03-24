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  • Глушенков сказал, что нужно сделать «Зениту» для борьбы за чемпионство

Глушенков сказал, что нужно сделать «Зениту» для борьбы за чемпионство

Сегодня, 10:25
6

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков считает, что его команда еще ничего не потеряла в борьбе за чемпионский титул.

– Что нужно «Зениту», чтобы успешно продолжать борьбу за чемпионство?

– Взбодриться. Всем нам, всей команде, всему клубу. Еще ничего не потеряно: есть очная встреча с «Краснодаром», до этого – «Рубин» и «Локомотив», есть игра с «Динамо». Уверен, что и все конкуренты еще будут терять очки.

По‑хорошему, нужно выиграть девять из девяти оставшихся матчей, это то, что нам нужно. Но не забывайте, что мы – футболисты, лишь исполнители, мы будем до конца выполнять то, что говорит тренер. Если хотите мое мнение, то в этом году чемпионат может выиграть вообще любой клуб из верхней части таблицы.

  • «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ с 43 очками после 21 тура. Он уступает «Спартаку», имеющему такое же количество баллов, по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 очками.
  • В последних 5 матчах РПЛ «Зенит» набрал 4 очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
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Комментарии (6)
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Skull_Boy
1742803021
Забашлять больше, а нестандартную таксу
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FWSPM
1742804453
начать опохмелятся перед матчами
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Хулиганин
1742806649
Вот ответ не мальчика, но мужа. Мы всего лишь футболисты. Если что, во всем виноват Семак.
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Каратель помойников
1742807408
А я думал честно ответит "продать мажора по фамилии глушенков,пусть в ЦУМе в женских бутиках одежду продаёт"
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ziborock
1742807614
Главное что со Спартаком больше не играть!)
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