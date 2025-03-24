Дешам высказался о победе Франции над Хорватией после 0:2 в первом матче

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги наций с Хорватией (2:0, по пенальти 5:4). В первой игре его команда проиграла со счетом 0:2.

«Главное, что мы продолжали верить, несмотря на плохой первый тайм и неустраивавший нас счет. В целом сегодня мы показали игру очень высокого уровня против очень хорошей команды.

Конечно, в сборной Франции есть мастеровитые игроки, но все еще есть нехватка опыта, определенная незрелость. Поэтому перед грядущими матчами этой молодой команде нужна помощь», – сказал Дешам.