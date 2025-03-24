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  • Дешам высказался о победе Франции над Хорватией после 0:2 в первом матче

Дешам высказался о победе Франции над Хорватией после 0:2 в первом матче

Сегодня, 09:31

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги наций с Хорватией (2:0, по пенальти 5:4). В первой игре его команда проиграла со счетом 0:2.

«Главное, что мы продолжали верить, несмотря на плохой первый тайм и неустраивавший нас счет. В целом сегодня мы показали игру очень высокого уровня против очень хорошей команды.

Конечно, в сборной Франции есть мастеровитые игроки, но все еще есть нехватка опыта, определенная незрелость. Поэтому перед грядущими матчами этой молодой команде нужна помощь», – сказал Дешам.

  • Голы у Франции в прошедшем матче забили Майкл Олисе и Усман Дембеле.
  • В полуфинале Франция сыграет с Испанией 5 июня в Штутгарте.

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Источник: RMC Sport
Лига наций Хорватия Франция Дешам Дидье
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