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Канчельскис назвал клуб РПЛ, который его разочаровал

Сегодня, 09:20

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о выступлениях «Динамо» в текущем сезоне.

«Для «Динамо» этот сезон стал определяющим. Один качественный сезон может провести любая команда. Выстрелить может кто угодно, а вот приобретать стабильность получается не у всех. Очевидно, что «Динамо» нестабильно. Честно скажу, «Динамо» меня разочаровало. Не факт, что эта команда будет бороться за топ-3», – сказал Канчельскис.

  • «Динамо» после 21 тура набрало 39 очков, команда занимает 5-е место в чемпионате России.
  • В прошлом сезоне бело-голубые заняли третье место.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Динамо Канчельскис Андрей
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