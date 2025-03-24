Канчельскис назвал клуб РПЛ, который его разочаровал

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о выступлениях «Динамо» в текущем сезоне.

«Для «Динамо» этот сезон стал определяющим. Один качественный сезон может провести любая команда. Выстрелить может кто угодно, а вот приобретать стабильность получается не у всех. Очевидно, что «Динамо» нестабильно. Честно скажу, «Динамо» меня разочаровало. Не факт, что эта команда будет бороться за топ-3», – сказал Канчельскис.